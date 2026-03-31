Irán amenaza con atacar empresas tecnológicas y financieras de Estados Unidos en Medio Oriente

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que comenzará a atacar a 18 empresas estadounidenses de tecnología y finanzas en Oriente Medio.

Irán declara “objetivos legítimos” a firmas tecnológicas estadounidenses

A principios de marzo, la Guardia Revolucionaria ya había emitido una amenaza similar, advirtiendo que los objetivos legítimos del país se están expandiendo gradualmente.

En un mensaje publicado en la aplicación de mensajería Telegram, la Guardia Revolucionaria Islámica acusó a 18 empresas con sede en Estados Unidos de actuar como “espías” del gobierno estadounidense, ayudándolo a llevar a cabo ataques, reportó CBS News.

La Guardia Revolucionaria Islámica declaró que Estados Unidos había “ignorado nuestras reiteradas advertencias sobre la necesidad de detener las operaciones terroristas, y hoy, varios ciudadanos iraníes fueron martirizados en los ataques terroristas perpetrados por ustedes y sus aliados israelíes; dado que el elemento principal en el diseño y seguimiento de objetivos terroristas son las empresas estadounidenses de TIC e IA, en respuesta a esta operación terrorista, de ahora en adelante las principales instituciones que participan en operaciones terroristas serán nuestros objetivos legítimos”.

La publicación advertía a los empleados de estas instituciones que debían abandonar sus puestos de trabajo de inmediato para salvar sus vidas.

Asimismo, instaba a los residentes de los alrededores de estas empresas terroristas en todos los países de la región a abandonar sus hogares en un radio de un kilómetro y dirigirse a un lugar seguro.

La mayoría de las empresas mencionadas son importantes firmas tecnológicas, como Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM y Cisco, pero también se mencionaron al gigante financiero JP Morgan y a Tesla, de Elon Musk, junto con el contratista de defensa Boeing y el fabricante de microchips Nvidia.

NA