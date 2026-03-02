Aeropuertos cerrados y cielos vacíos en Medio Oriente: aerolíneas con vuelos suspendidos este lunes

El caos en los viajes aéreos mundiales se intensificó el lunes mientras Estados Unidos e Israel continuaban bombardeando a Irán , que contraatacó objetivos en todo Medio Oriente, dejando aeropuertos cerrados y viajeros varados, incluso aquellos en áreas lejanas que tenían programado transitar por la región. Aerolíneas cancelaron viajes a la regiòn.

Turistas, viajeros de negocios y peregrinos religiosos se encontraron varados inesperadamente en hoteles, aeropuertos y cruceros

Quá aerolíneas suspendieron sus vuelos a Medio Oriente

Son casi nulos los servicios aéreos por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Israel, Bahrein e Iraq. Así lo refleja este lunes la web de seguimiento de vuelos Flightradar24. En Medio Oriente están las aerolìneas Emirates y Etihad en Dubai y Abu Dabi, y Qatar Airways.

Los aeropuertos de Dubai, Abu Dhabi y Doha, que son importantes centros de viajes entre Europa, África y Occidente hacia Asia, permanecieron cerrados después de que todos ellos fueran alcanzados directamente por ataques iraníes.

Emirates, con sede en el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo , ha suspendido sus vuelos al menos hasta las 15 hora local del martes.

Qatar Airways, con sede en Doha, dijo el lunes que sus vuelos siguen suspendidos y que su próxima actualización está prevista para el martes por la mañana.

Etihad Airways, con sede en Abu Dhabi, detuvo todos los vuelos hasta la tarde del martes y suspendió las operaciones en su centro, el Aeropuerto Internacional Zayed.

Los problemas aéreos se prolongaron aún más cuando Jordania anunció el cierre parcial de su espacio aéreo. Más de 58.000 indonesios quedaron varados en Arabia Saudita, donde estaban visitando los lugares sagrados del Islam, La Meca y Medina, en una peregrinación Umrah durante el Ramadán.

Unos 30.000 turistas alemanes se encuentran actualmente varados en cruceros, en hoteles o en aeropuertos cerrados en Oriente Medio y no pueden regresar a casa a causa del conflicto.

Què hacer ante vuelos cancelados en Medio Oriente

Según el sitio web de Emirates, los viajeros que hayan reservado un vuelo antes del 5 de marzo pueden reservar un vuelo alternativo para viajar el 20 de marzo o antes, o solicitar un reembolso.

Los huéspedes que tengan billetes de Etihad emitidos el 28 de febrero de 2026 o antes, con fechas de viaje originales hasta el 7 de marzo, podrán volver a reservar sin cargo en vuelos operados por Etihad hasta el 18 de marzo, según indicó CNN

Las aerolíneas piden proteger a la aviación civil en guerra de Medio Oriente

La principal organización mundial de compañías aéreas instó el lunes a las partes beligerantes en Oriente Medio a no atacar aviones y aeropuertos civiles, después de los impactos a varias terminales de la región.

«Es esencial que los países respeten sus obligaciones de proteger a los civiles y la aviación civil», afirmó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, citado en un comunicado.

«Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales», añadió Walsh, cuya organización agrupa más de 360 compañías que representan el 85% del tráfico comercial mundial.

Los ataques de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Teherán contra múltiples países de la región provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países y perturbaron miles de vuelos.

AFP, AP y CNN