“No habrá paz si Hamás no de desarma y deja de gobernar Gaza”

Hamas difundió estos días videos de ejecuciones callejeras en Gaza, para disciplinar a «rebeldes».

La tregua entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás vive momentos de suma fragilidad. El acuerdo firmado por ambas partes comenzó con el retiro de las tropas israelíes y la entrega de los civiles secuestrados hace más de dos años, además de algunos cuerpos de cautivos fallecidos. Sin embargo, la fase dos del pacto, que prevé una zona desmilitarizada y el desarme de Hamás parece bastante lejana. Hay demoras en la entrega de cuerpos de rehenes fallecidos, que estarían bajo escombros. En las últimas horas aviones israelíes lanzaron dos ataques en el sur de Gaza , denunciando a Hamás de violar el alto el fuego y atacar a las tropas. Desde el pasado 10 de octubre en la Franja de Gaza se han registrado varios incidentes en donde han muerto ciudadanos palestinos. Un video viral mostró a milicianos del grupo islamista ejecutando públicamente a quienes acusó de ser “colaboradores de Israel” que en realidad serían miembros de clanes y facciones rivales que disputan el poder a Hamás en la Franja de Gaza.

En medio de estas tensiones, vuelven los interrogantes sobre la seguridad, tanto en Israel como en los territorios palestinos. Al respecto, Río Negro dialogó con Lucas Lior, director de la consultora Moked Bitajon y especialista en seguridad y Medio Oriente. Lior, de origen cordobés , vive en Israel y fue francotirador en el Ejército. Participó de varios de los últimos conflictos, en especial en el sur del Líbano.

Pregunta: ¿Cómo queda ahora el panorama de seguridad en Gaza? Porque hemos visto videos de ejecuciones. El retiro de las tropas israelíes no significó el fin de la violencia allí …

Respuesta: Todos los que conocemos a Hamás sabíamos que el retiro de las tropas no iba a frenar la violencia. Yo estaba en contra de cualquier retiro de tropas por dos razones. Primero, por la seguridad de Israel, entiendo que eso le da muchas ventajas a Hamás. Tal vez en la fase dos o tres del plan de paz intente hacer alguna artimaña para quedarse en el poder, y armado para no ser sacado del lugar, lo que sería un problema en el futuro. Mi segunda preocupación era: si vos querés dar esperanza a los gazatíes para a un futuro sin Hamás que sea real, y te apoyen, deben dejar de tener miedo a esta organización terrorista. Pero cuando vos te retirás ocurre algo muy parecido a lo que pasó en Afganistán, donde grupos afganos que apoyaron a los americanos para luchar contra el régimen extremista talibán, cuando los americanos se fueron quedaron todos a merced de estos extremistas islámicos, que tomaron represalias muy sanguinarias. Los gazatíes apoyarían un gobierno sin Hamás, no porque quieran a Israel, sino porque no quieren a Hamás. Ahora ellos saben que el que queda es Hamás y su terror. Ahora están haciendo lo mismo que en 2006-2007, cuando después de ganar las elecciones empezó a asesinar a todos los miembros de Al-Fatah, la facción palestina de Mahmud Abbas. #Hoy está asesinando a los miembros de todas las sectas y clanes que se rebelaron contra ellos, están ajustando cuentas, matándolos en las calles para que todos vean. No les preocupa generar esta ola de violencia con tal de quedarse en el poder, que es su único interés.

P: ¿Hay paz posible sin el retiro de Hamás de Gaza, cree que puedan desarmarse y convivir con ellos?

R: No. Hay que entender que esta guerra se podía haber acabado el 8 de octubre de 2023, al otro día, si Hamás aceptaba las condiciones que terminó aceptando ahora. Siempre fueron los mismos tres pilares. Que se entreguen a todos los secuestrados, que Hamás no gobierne más la Franja de Gaza y que deje las armas. Ya el primer pilar lo aceptó, pero el conflicto no se termina si Hamás no deja las armas, si no deja de gobernar Gaza.

P: ¿Y eso se ve posible?

R: Hamás aceptó ahora la tregua porque entendió que Israel iba a avanzar y era su fin. Israel no quiso internarse más dentro de la ciudad de Gaza y de sectores claves porque sabía que ahí justamente estaban escondidos los secuestrados y que usando solo la opción militar era casi nula la posibilidad de rescatar a todos estos secuestrados con vida. Entonces, Israel lo que hizo fue presionar cada vez más para que Hamás aceptara los términos, negociar de tal manera que la expectativa de vida, de supervivencia, de los secuestrados fuera más alta.

P: ¿Cómo queda el futuro del plan? Ahora va a haber un despliegue de tropas estadounidenses, ¿va a haber una zona desmilitarizada?

R: Hay muchas dudas. Primero Hamás tienen que entregar a todos los secuestrados, también los cuerpos, parte lo ha cumplido pero ahora ha dicho que no tiene a todos e Israel ya ha dicho, que si no le entregan todos los cuerpos no se empieza a dialogar ninguna fase dos. Esta segunda parte sería que haya una organización internacional que controle la seguridad de Gaza, se habla también de crear y entrenar un tipo de policía palestina que controle la seguridad interna, que solamente pueda tener armamento liviano como pistolas y ametralladoras y desde ahí se pasa a lo que sería lo más importante: la reconstrucción de Gaza.

P: ¿Por qué es lo más importante?

R: Porque el que maneja el dinero es el que tendrá el poder en Gaza. Así ha sido hasta ahora. Por eso Hamás era tan fuerte, de hecho creemos que se apropió hasta el 80 ó 90% de las ayudas humanitarias y luego se las revendía a lo gazatíes. Con eso se hizo una ganancia de unos 700 millones de dólares. Además la manipulación de las ayudas humanitarias le permite obligar a los jóvenes a que se alisten en sus fuerzas. Si sus familias querían comer y recibir ayuda humanitaria, tenían que alistar a los jóvenes en Hamás para seguir luchando. Entonces, la reconstrucción de Gaza debería tener un control internacional, de una entidad no palestina y que no esté ayudando a Hamás. No cualquiera, porque países como Qatar todos estos años ayudó a Hamás y le entregó muchísimo dinero para que este grupo terrorista sea así de fuerte. Eso es lo único que va a poder cambiar la realidad en ese lugar. Hay muchas cosas aún en el aire. ¿Quién se encarga de cada cosa? ¿Quién se encarga de la reeducación de la sociedad? ¿Quién se encarga de la reconstrucción de la Franja de Gaza? ¿Quién se encarga de la seguridad y los perímetros?

P: ¿Una fuerza internacional no alcanza?

R: No siempre, si no tiene poder de fuego. Te doy un ejemplo, yo era activo en la reserva de la FDI en el sur del Líbano en los 2000. Lo que pasó allí cuando pusieron fuerzas de la ONU al sur, la primera vez que hicieron una operación contra Hezbollah, miembros del Ejército español fueron emboscados y les se asesinaron cuatro soldados. Desde allí nunca más hicieron absolutamente nada. Una vez, vimos un lanzadero de cohetes a 100 metros de una base la ONU. O sea, una intervención internacional así, sin fuerza de disuasión, no sirve de nada.

P: Israel también se comprometió a liberar unos 2.000 prisioneros palestinos. ¿Eso no va a alimentar también a la base de Hamás o pensás que esos militantes ya dejaron el camino de la violencia?

R: La entrega de muchos terroristas es muy preocupante para Israel, se sabía que íbamos a pagar un precio muy caro por el acuerdo porque Hamás tenía que mostrar a la opinión pública y a sus seguidores algún tipo de victoria. Qué mejor que decir: nosotros solo les entregamos rehenes civiles israelíes que ‘no valen nada’ (para ellos) y recibimos 2.000 combatientes que para ellos son héroes ¿no? Si vemos la lista de los terroristas y qué delitos habían cometido, te tiembla la mano al leer cada uno de los nombres y lo que hicieron. Un gran porcentaje de terroristas liberados en otros acuerdos de tregua a los pocos meses volvieron a cometer atentados. Varios liberados de esos acuerdos estuvieron en el ataque masivo del 7 de octubre de 2023, incluso en su planificación. Son gente cuya meta en el mundo, en la vida es dañar o destruir a Israel y a los judíos. No es progresar, en su trabajo, tener hijos, nietos. Su obsesión es volver a cometer atentados. Esperemos que haya un cambio real y para eso la misma sociedad palestina tiene que demostrar que quiere la paz y desarmar a Hamás ¿no? Porque además de Hamás está Yihad islámica y otros. No es solo desarme, debe cambiarse esa ideología del yihadismo. Tras el acuerdo de tregua yo vi chicos fotos de chicos de 7-8 años con Kalashnikov de los padres que se los dan para que disparan en el aire. ¿Qué van a hacer esos chicos el día de mañana?

P: Bueno, hay chicos que viven desde siempre en medio de la hambruna y la violencia, guardan mucho resentimiento por la muerte de sus familiares en los ataques israelíes. Es un ciclo como inacabable…

R: Es que justamente ése es el interés de Hamás, que no se corte nunca el ciclo de la violencia porque así es como tiene más adeptos. En el 2005- 2006 el que votó para que Hamás subieran al poder fue el pueblo. Eso asombró a todos, incluyendo a la Autoridad Palestina. Después del 7 de octubre, una semana después de los ataques, en varias ciudades de Cisjordania se hicieron encuestas y el 88% apoyó lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Y Cisjordania, o como decimos en Israel Judea y Samaria, no estaba en guerra. Yo los invito a ver programas infantiles de la televisión palestina y verán que todo el tiempo se elogia matar a judíos, morir como jihadi, como mártir. Así mucho futuro de paz no va a haber.

Nacido en Argentina pero formado en Israel

Lucas Lior es de origen cordobés pero se crió en La Pampa. Se llama Lucas pero prefiere que lo llamen por su nombre en hebreo Lior, ya que vive en el Estado Hebreo desde los 19 años. Es sargento de reserva de la Duerzas de Defensa Israelíes (FDI). Perteneció al grupo especializado de francotiradores en el frente norte del conflicto entre Israel y Hezbollah y sus milicias afiliadas proiraníes en el norte, entre otros frentes.