«Es el fin de una guerra, el comienzo de una era de fe»: Donald Trump ante el Parlamento de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante el Parlamento de Israel luego de la liberación de los rehenes del grupo Hamas en Gaza. «Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente», aseguró en su discurso.

El jefe de estado remarcó que busca, además del regreso de los rehenes a sus hogares, mantener el acuerdo. “Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente», manifestó.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido una nación en guerra, soportando cargas que solo un pueblo orgulloso y fiel podría soportar. Fue un período muy difícil. Para tantas familias de todo el país, han pasado años desde que conocieron un solo día de verdadera paz. Pero ahora, por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, la larga y dolorosa pesadilla ha terminado por fin», dijo.

El político estadounidense adelantó que en la cumbre de Egipto con los países árabes buscará impulsar una mayor cooperación con Israel, replicando el éxito de los Acuerdos de Abraham firmados durante su primera presidencia.

Declaró textualmente: «Ahora, cuando los vea, les voy a decir que nos encantaría que todos se unan» a esta iniciativa de paz, que incluye a las cuatro naciones que ya normalizaron sus relaciones con Israel.

Javier Milei sobre el conflicto en Medio Oriente y la intervención de Donald Trump: «Mi más profunda gratitud»

En su cuenta de «X», el jefe de Estado brindó su apoyo y agradecimiento a Donald Trump por su intervención en el proceso de paz en Medio Oriente. «Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realdonaldtrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos», manifestó.

En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: «También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz».

«Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo», destacó, y completó: «Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad».

El mensaje de Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido.