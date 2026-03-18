Israel confirma la muerte de Esmaeil Khatib, jefe de Inteligencia de Irán, en un ataque sobre Teherán

El conflicto en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras el anuncio oficial de la eliminación de Esmaeil Khatib, ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán.

La noticia fue confirmada este miércoles por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien detalló que el alto funcionario iraní perdió la vida durante una incursión aérea ejecutada por las fuerzas de Israel en el corazón de Teherán durante la madrugada.

Escalada sin precedentes y libertad de acción para las FDI

Durante una sesión de evaluación de seguridad, Katz subrayó que la intensidad de las operaciones militares contra el régimen persa está en franco ascenso. «El ministro de Inteligencia iraní también ha sido eliminado», sentenció el funcionario, destacando que este golpe forma parte de una ofensiva sistemática para desarticular la cúpula de poder iraní.

Según el comunicado oficial de su oficina, se prevén «sorpresas significativas» en múltiples frentes para las próximas horas, lo que anticipa una expansión del conflicto que impactará directamente tanto en Irán como en las posiciones de Hezbollah en el Líbano.

En un giro político y militar determinante, se informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro Katz han otorgado una autorización especial a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). A partir de ahora, las fuerzas militares cuentan con el aval para abatir a cualquier figura de alto rango del gobierno iraní sin necesidad de gestionar aprobaciones políticas adicionales, simplificando la cadena de mando para futuras ejecuciones de precisión quirúrgica.