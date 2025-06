Israel dice que se «abstuvo» de realizar más ataques contra Irán tras llamada de Donald Trump

Israel se «abstuvo» de realizar más ataques contra Irán el martes tras una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la oficina de Netanyahu.

Israel acusó a Irán de violar un frágil acuerdo de alto el fuego el martes por la mañana al lanzar dos misiles, y el ministro de Defensa, Israel Katz, prometió de inmediato «responder con contundencia».

Pero en su plataforma de redes sociales Truth Social Trump le dijo a Israel: «No lancen esas bombas», antes de acusar a ambos países de violar el alto el fuego durante declaraciones a la prensa en Washington.

La oficina de Netanyahu indicó en un comunicado que el primer ministro había mantenido una llamada con Trump, tras la cual «Israel se abstuvo de realizar nuevos ataques» contra Irán.

Según el comunicado Israel «destruyó una instalación de radar cerca de Teherán» en represalia por el lanzamiento de misiles, y medios israelíes señalaron que Netanyahu redujo la escala de la operación tras la reacción de Trump.

Donald Trump afirma que no quiere un «cambio de régimen» en Irán

Donald Trump dijo el martes que no quiere ver un «cambio de régimen» en Irán en medio del conflicto con Israel, y añadió que eso causaría «caos».

«Si hubiera (un cambio de régimen), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible», declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. «Un cambio de régimen lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos», afirmó.