Con un “¡Viva la libertad, carajo!”, Israel celebró un ataque a una cárcel de Irán

Israel bombardeó este domingo la prisión de Evin, en Teherán, considerada un símbolo del aparato represivo del régimen de Irán. La operación fue confirmada por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien celebró la acción con una publicación en la red social X donde escribió: “¡Viva la libertad, carajo!”. La frase, emblema del discurso del presidente Javier Milei, fue utilizada por el funcionario israelí junto a un mensaje en inglés que decía: “Israel atacó un centro de represión del régimen iraní en Teherán”.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ