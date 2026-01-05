Jorge y Delcy Rodríguez encabezan los poderes Legislativo y Ejecutivo en Venezuela tras la captura de Maduro

En una jornada que redefine el mapa político de Venezuela, la Asamblea Nacional ratificó este lunes a Jorge Rodríguez como su presidente. El nombramiento se produce en simultáneo al ejercicio de la presidencia interina por parte de su hermana, Delcy Rodríguez, consolidando a ambos al frente de las instituciones más relevantes del país tras la detención de Nicolás Maduro.

La ratificación de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— elimina cualquier posible fricción entre el Legislativo y la administración central. Su hermana, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado de forma temporal por un período de 90 días, convirtiéndose en la figura central de la transición tras la caída del anterior mandatario.

Esta configuración coloca a los dos hermanos en la cima de la estructura estatal. Mientras la presidencia interina administra el Poder Ejecutivo, la conducción parlamentaria de Jorge Rodríguez asegura el respaldo legal necesario para las medidas que se tomen durante este periodo de excepción.

El rol estratégico de la directiva en Venezuela

Jorge Rodríguez ha sido, además, el principal negociador del oficialismo en los procesos de diálogo internacionales. Su permanencia al frente del Parlamento se interpreta como una señal de continuidad para los cuadros técnicos y políticos que aún responden a la estructura del Estado, facilitando una interlocución unificada en medio de la crisis.

La elección de la nueva junta directiva este lunes confirma que la organización del poder busca fortalecer sus mandos más experimentados. Ante la ausencia de la figura de Maduro, la dirigencia oficialista ha optado por un esquema de mando compartido entre sus figuras con mayor capacidad de gestión política y parlamentaria.