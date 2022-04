Kiev demolió un monumento soviético que celebraba la amistad entre Rusia y Ucrania

La alcaldía de Kiev comenzó hoy con tareas de demolición de un monumento de la era soviética que celebra la amistad entre Rusia y Ucrania, ahora en guerra desde el 24 de febrero.

La estatua representa un trabajador ruso y un trabajador ucraniano que juntos llevan un símbolo soviético en las manos donde se puede leer «amistad entre pueblos».

«Ocho metros de metal de la supuesta ‘amistad entre dos pueblos’ desmantelada. ¿Será simbólico que la cabeza del obrero ruso se haya desplomado?», escribió en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, un exboxeador y campeón del mundo de peso pesado.

Colocada en la época soviética en 1982 para conmemorar la «reunificación de Rusia y Ucrania», el monumento de bronce será completamente desmantelado. Klitschko justificó esta decisión porque Moscú quiere «destruir el Estado y los ucranianos» con la invasión lanzada el 24 de febrero.

While Kyiv authorities were dismantling the monument "To the unification of Ukraine with Russia" today, the head of the Russian worker broke off.



The monument was installed in 1982, showing Ukrainian and Russian workers holding together the USSR emblem. pic.twitter.com/gFsGPu5W5d