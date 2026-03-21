Sin el apoyo de la OTAN, Estados Unidos envía miles de marines para destrabar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos avanza con el envío de miles de marines hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, en lo que represente un nuevo movimiento militar de la Casa Blanca ante el bloqueo del paso petrolero. La decisión en medio de la escalada del conflicto con Irán y el alza en el precio internacional del crudo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ejército estadounidense desplegará un buque de asalto anfibio con infantes de Marina y marinos adicionales hacia la región. La información fue atribuida a tres funcionarios estadounidenses y se enmarca en la ofensiva que Washington analiza para reabrir el corredor energético.

Trump endurece su presión sobre la OTAN por la crisis del petróleo

La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines partirá desde San Diego a bordo del USS Boxer. Ese contingente se sumará a los efectivos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, que ya se dirige a la zona desde Japón en el USS Tripoli.

En ese contexto, Trump volvió a cargar contra los aliados de la OTAN por no intervenir. “Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios”, dijo. También los calificó de “cobardes” y advirtió: “lo recordaremos”.

Europa toma distancia y Trump endurece su discurso contra los aliados. Foto: Clarín.

El conflicto ya tiene impacto sobre el mercado energético: los precios del petróleo subieron cerca de un 50% desde el inicio de la crisis y el Brent cotizaba en torno a los US$110, impulsado por el temor a una interrupción del suministro.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Aunque el conflicto terminara en el corto plazo, el escenario abierto por los ataques aéreos y el cierre virtual del paso deja en duda una normalización rápida del flujo energético.

Irán, Israel y el golfo Pérsico suman tensión

Israel prometió evitar nuevos ataques contra el yacimiento de gas de South Pars, un día después de una represalia iraní contra Qatar que provocó daños con efecto sobre el abastecimiento global de gas. A eso se sumó el reporte de Kuwait sobre ataques con drones contra la refinería de Mina Al-Ahmadi.

La escalada también abre un frente político interno para Trump. El alza de los combustibles afecta su respaldo, mientras la guerra mantiene rechazo entre votantes estadounidenses y una eventual operación terrestre aparece como un riesgo mayor, de cara a las próximas elecciones legislativas.

Alemania, Reino Unido y Francia expresaron su compromiso con garantizar el paso seguro por el estrecho, aunque condicionaron esa posibilidad al cese de las hostilidades. En paralelo, fuentes militares indicaron que Washington analiza enviar más soldados a la región y mantener abierta la posibilidad de un desembarco en territorio iraní.