Las Islas Malvinas son argentinas: el mapa de un instituto de Brasil que las reconoce como territorio nacional

El Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) dio a conocer un mapa-mundi en el que incluyen a las Islas Malvinas, Georgías del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio de Argentina. Se trata de un hecho que puede ser interpretado como un respaldo del país vecino al reclamo por la soberanía del archipielago.

La proyección del territorio global corresponde a la edición 2025 del atlas escolar de Brasil, donde se presentan distintos panoramas atípicos en los mapas tradicionales. Uno de los que más llamó la atención fue la decisión de colocar a Brasil en el centro del plano.

En este sentido, también se tomó la decisión cartográfica de plantear a las Islas Malvinas, Georgías del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio de Argentina. Esto fue interpretado como un mensaje de apoyo al reclamo por la soberanía del archipielago.

Mapa-mundi publicado por el IBGE con Brasil en el centro del mapa

Brasil publicó un mapa mundial con las Islas Malvinas como territorio argentino: la repercusión nacional

Tras la publicación de la edición, distintos usuarios reflejaron su contento y agradecimiento con el Instituto brasilero. La quita de Fran Bretaña sobre el territorio de las islas es un claro ejemplo de apoyo político a Argentina.

No solo fue el cambio de País perteneciente de las islas, sino también el uso del nombre «Islas Malvinas» fue una decisión rotunda y mensaje de pensamiento cultural. La quita de «Fackland Islands» removió cualquier vestigio del dominio inglés de la representación en el mapa.

A pesar de la costumbre en los mapas escolares del país, en la mayoría de mapas globales publicados en web y ediciones bibliográficas, las Islas Malvinas poseen la representación del dominio inglés. El gesto de la institución brasilera es un claro ejemplo de la decisión política y cultural de la sociedad respecto a la guerra de 1982.