ADRs argentinos en Wall Street: subieron los bancos y rebotó Mercado Libre este jueves 11 de diciembre

Luego del cierre positivo de ayer tras la decisión de la Reserva Federal (FED), y colocación de deuda en dólares del gobierno de Javier Milei, los activos argentinos transitaron un jueves de reacomodamiento y cautela. A media rueda, el índice Merval operaba prácticamente plano y finalmente cedió 1,10%. Los ADRs que sube y bajan este jueves 11 de diciembre.

En el frente externo, el Riesgo País medido por JP Morgan subió y se ubicó en 634 puntos básicos (+1 respecto a la apertura).

El mercado local operó con la mirada partida: un ojo en el clima internacional y otro en el INDEC, que informó que la inflación de noviembre aumentó a 2,5%.

El ranking del mediodía: cómo quedaron los ADRs argentinos

El tablero de Rava Bursátil muestra hoy un escenario dividido. Mientras los unicornios y algunos bancos captan flujo de fondos, las energéticas y el sector agropecuario corrigen precios.

Las 5 que suben:

Mercado Libre : +2,48% (rebota fuerte tras la caída de ayer).

: +2,48% (rebota fuerte tras la caída de ayer). Banco Supervielle : +1.00%.

: +1.00%. BBVA : +0,95%.

: +0,95%. Cresud : +1,21% (rebotó después de ir a la baja).

: +1,21% (rebotó después de ir a la baja). Corporación América: +0,39%.

Las 5 que bajan:

Ternium : -2,62% (cayó después de un arranque con ganancias).

: -2,62% (cayó después de un arranque con ganancias). Globant : -0,02%.

: -0,02%. Central Puerto : -0,88%.

: -0,88%. YPF : -1,93%.

: -1,93%. Pampa Energía: -0,55%.

Clima global favorable y la prueba de fuego local

El movimiento de la Reserva Federal de ayer, recortando la tasa otros 25 puntos básicos, terminó de configurar un escenario internacional más amable para los mercados emergentes. Al validar un «aterrizaje suave» de la economía norteamericana, se abre una ventana donde los capitales globales podrían buscar rendimiento (yield) fuera de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indirectamente beneficia a las acciones locales.

En este contexto de liquidez global,el Gobierno nacional monitorea el desempeño de su reciente colocación de deuda en dólares, y buscaba consolidar una baja del Riesgo País.

Si bien el escenario externo ayuda, la prueba de fuego fue doméstica y no solo no logró perforar el piso de 600 puntos básicos sino que subió con respecto a este miércoles.

Los inversores se movieron con selectividad, esperando el dato de inflación de hoy como la señal definitiva, el cual subió con respecto a octubre y terminó en noviembre a 2,5%.

El mercado esperaba una cifra que confirme que la desaceleración de precios sería la «carta ganadora» para justificar que el Merval se sostenga en máximos y validar la estrategia financiera del equipo económico de cara al cierre del año.