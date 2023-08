Más de 130 evacuados y 435 hectáreas afectadas por incendio en frontera entre España y Francia

Bomberos españoles y franceses intentaban controlar hoy un incendio en la costa mediterránea, cerca de la frontera entre ambos países, que devastó 435 hectáreas debido al fuerte viento y provocó la evacuación de más de 130 personas, según la información oficial.

El incendio comenzó en la tarde del viernes en el sur del municipio de Portbou, en Girona (noreste de España), una zona muy turística que dispone de una estación de trenes para conexiones entre los dos países, y provocó el confinamiento de varios pueblos de la zona.

Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. pic.twitter.com/KMUzMEYuTL