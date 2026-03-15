Murió el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

El candidato presidencial de Perú, Napoleón Becerra García, murió en un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca. La informaciòn fue confirmada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

El siniestro ocurrió mientras se dirigía a una actividad de campaña.

Murió Napoleón Becerra: hubo tres heridos en el accidente en Perú

«Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido«, señaló la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emely Silva, según citó a la emisora RPP.

Según indicó EFE, Becerra había sido llevado hacia un centro médico cercano, pero falleció por las heridas que había sufrido, mientras que otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que han sido trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

Uno de los que se expresò por el hecho fue el político de derecha César Acuña, del partido Alianza para el Progreso.

Lamento profundamente el fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores del Perú, ocurrido en un trágico accidente en la vía Rumichaca, en Ayacucho.



Mis condolencias a su familia, seres queridos, amigos y militantes.



Deseo también la… — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 15, 2026

El 12 de de abril serán las elecciones en Perú

El PTE-Perú figura en las encuestas de intención de voto en la categoría de «otros», al contar con menos de 1 % de las preferencias de los ciudadanos.

Las elecciones generales se celebrarán el 12 de abril próximo para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la presidencia y sus dos vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta.