José María Balcázar se convirtió en el octavo presidente de Perú en una década: cómo fue la votación

El Congreso de Perú eligió el miércoles por la noche al legislador José María Balcázar como el octavo presidente del país en una década , reemplazando a otro líder interino que fue destituido el día anterior por acusaciones de corrupción apenas cuatro meses después de asumir el mandato.

Balcázar, un ex juez de 83 años que representa al partido izquierdista Perú Libre, derrotó a otros tres candidatos con la mayoría de los 130 miembros de la legislatura.

Quién es José María Balcázar y como fue la votación en Perú

El sistema de puertas giratorias en la presidencia peruana refleja una crisis política alimentada por la falta de mayorías legislativas para los líderes. Los legisladores han recurrido con frecuencia a una interpretación amplia de un artículo constitucional relativo a la «incapacidad moral permanente» para destituir a los presidentes en ejercicio.

Balcázar, un juez retirado con casi 30 años de experiencia en el poder judicial, fue juramentado poco después de la votación por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Gobernará durante cinco meses antes de entregar el poder al ganador de las próximas elecciones. Los peruanos elegirán un nuevo presidente y una nueva legislatura el 12 de abril. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos, los dos favoritos pasarán a una segunda vuelta en junio.

El sucesor de Balcázar se enfrentará a un aumento de asesinatos y extorsiones que continúa devastando a los propietarios de pequeños empresarios y a la clase trabajadora.

Diversos grupos políticos exigen garantías firmes para unas elecciones transparentes.

Balcázar dijo a los periodistas que garantizará que las próximas elecciones sean “incuestionables”, que las políticas macroeconómicas se mantengan sin cambios, junto con una política monetaria sana “para que los agentes económicos puedan trabajar con tranquilidad”, y que buscará reenfocar el combate al crimen organizado.

El Congreso votó el martes a favor de destituir al presidente interino conservador José Jerí tras cuatro meses en el cargo. El Congreso actual, que inició su mandato en 2021, ha destituido a tres jefes de Estado: Pedro Castillo, Dina Boluarte y Jerí.

En octubre de 2025, Jerí se desempeñaba como presidente del Congreso y era el siguiente en la línea de sucesión para reemplazar a Boluarte, quien no tenía vicepresidentes.

Su destitución se produjo tras las revelaciones sobre sus reuniones secretas con empresarios chinos , incluido un contratista estatal. Jerí afirmó que simplemente estaba coordinando un festival peruano-chino.

El Ministerio Público inició dos investigaciones preliminares contra Jerí por presunto patrocinio ilegal a intereses privados y tráfico de influencias en perjuicio del Estado.

AP