Congreso de Perú debate este martes si destituye al presidente José Jerí: los dos caminos posibles

El Congreso de Perú debate este martes en una sesión especial si destituye o no al presidente interino José Jerí luego de que la fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunta corrupción a raíz de las reuniones ocultas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente.

Si los legisladores presentes en la reunión del Congreso consiguen un voto más de la mitad de los asistentes, Jerí dejaría la presidencia.

José jerí, presidente interino de Perú desde octubre

Jerí asumió hace cuatro meses. En caso de ser retirado, uno de los congresistas tendría que ser elegido como nuevo mandatario en un nuevo capítulo de la inestable política peruana. Los intentos para destituirlo ocurren a dos meses de las elecciones presidenciales.

El país sudamericano tendría un octavo presidente en casi una década. Desde 2018, tres han sido removidos por el Parlamento, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

Jerí asumió el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

Debaten destitución de José Jerí: los posibles caminos en Perú

Si es destituido, los legisladores escogerán dentro del cuerpo legislativo a un nuevo mandatario que gobernará hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

A su vez, Jerí volverá a su cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando también asuma el nuevo Parlamento.

También podría ocurrir que los legisladores no voten por la destitución. El presidente es apoyado por el partido Fuerza Popular, liderado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el gremio empresarial más poderoso.

AP