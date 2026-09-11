Murió la princesa Astrid de Noruega, días después del fallecimiento de su hermano Harald V

Murió la princesa Astrid de Noruega, a los 94 años. Foto: gentileza Clarín

La princesa Astrid murió este viernes a los 94 años, exactamente dos semanas después de su hermano, el rey Harald V, informó el Palacio Real de Noruega.

La hermana del rey Harald de Noruega murió dos semanas después que su hermano

«La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años«, indicó en un comunicado.

El miércoles, Astrid asistió en silla de ruedas al funeral de su hermano Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años.

Con el paso del tiempo, sus apariciones públicas se habían vuelto cada vez más escasas.

En agosto, al igual que su hermano, le habían colocado un marcapasos.

Con su muerte desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien reinó de 1957 a 1991.

A Harald V le sucedió su hijo Haakon VIII, de 53 años y casado con Mette-Marit, que se recupera de un trasplante de pulmón.

El hijo de la nueva reina, Marius Borg Hoiby, nacido de una relación previa, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.

Agencia AFP