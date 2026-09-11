Vuelco fatal en la Ruta 237 cerca de El Chocón: la víctima tenía 30 años y viajaba junto a su familia

Una mujer de 30 años falleció este viernes por la tarde luego de volcar con su vehículo sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1.302, en inmediaciones de Villa El Chocón.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía junto con personal de Bomberos Voluntarios y médicos del hospital local hallaron el automóvil sobre la banquina. El vehículo volcó, dio dos tumbos y quedó posicionado sobre sus cuatro ruedas, con la trompa orientada hacia la calzada.

Vuelco fatal en Ruta 237: la familia viajaba hacia Allen

Según confirmó a DIARIO RÍO NEGRO el coordinador operativo de la dirección Seguridad Confluencia, comisario inspector Rubén Pinchulef, El siniestro ocurrió alrededor de las 15.30. La Comisaría 42 de El Chocón recibió una alerta telefónica sobre un autovuelco registrado a unos nueve kilómetros de la localidad, en el sector conocido como Cañadón Escondido, caracterizado por sus curvas cerradas.

En el rodado circulaban cuatro personas en sentido desde Chile hacia la ciudad de Allen. La víctima fatal era la conductora del vehículo y viajaba acompañada por su madre de 58 años, su padre de 59 años y su hijo menor de dos años. El resto de los ocupantes no resultó lesionado, aunque fueron trasladados al nosocomio en forma precautoria.

Posteriormente, por disposición de la médica de turno, la madre de la joven fue derivada al hospital de Cutral Co para realizarle exámenes de mayor complejidad.

Respecto a las causas de la mecánica del accidente, Pinchulef explicó que el padre de la víctima relató que la conductora mordió la banquina y no logró reestabilizar la marcha, lo que desencadenó las vueltas de campana.

Por la gravedad de las marcas observadas en la escena, la joven sufrió un golpe severo en la cabeza que le provocó la muerte de forma instantánea. En el lugar trabajaron efectivos de Tránsito de la Policía y el médico policial de la fuerza de Neuquén para certificar el fallecimiento y efectuar las pericias técnicas de rigor.