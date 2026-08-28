Murió el rey Harald de Noruega, a los 89 años: el legado del monarca que modernizó la corona

El rey Harald de Noruega murió este viernes, a los 89 años, en el hospital nacional de Oslo, donde permanecía internado desde la semana pasada bajo tratamiento por una afección sanguínea derivada de una anemia hemolítica.

A través de un parte oficial del palacio, las autoridades confirmaron que el deceso se produjo de manera pacífica a primera hora de la mañana, poniendo fin a un reinado de más de 35 años caracterizado por la cercanía popular, la transparencia institucional y profundas reformas en la estructura monárquica contemporánea.

El impacto de la muerte del rey Harald de Noruega y su legado reformista

La trayectoria del monarca fallecido transformó de raíz las dinámicas de la corona nórdica, desde su asunción al trono en enero de 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olaf V.

Como el primer soberano nacido en territorio nacional desde el siglo XIV, el rey Harald de Noruega consolidó un perfil cercano a la ciudadanía que le valió el reconocimiento de amplios sectores sociales, habiendo quebrado mandatos históricos al sostener durante casi una década su intención de contraer matrimonio con Sonja Haraldsen, abriendo el camino para que sus sucesores también formaran parejas fuera de los círculos de la nobleza europea.

A lo largo de su mandato, destacó por su rol unificador en momentos críticos de la historia del país, como los atentados de 2011 en Oslo y la isla de Utøya, donde encabezó emotivos discursos en defensa de la tolerancia social, la diversidad y los derechos humanos.

La sucesión de Haakon y los desafíos de la Casa Real de Noruega

Con la partida del jefe de Estado, la conducción de la corona recae formalmente en su hijo, el hasta ahora príncipe regente Haakon, quien asume el trono en un contexto de marcada atención pública y debates sobre la institución monárquica.

La Casa Real debió afrontar en el último tiempo diversos problemas de salud dentro del núcleo familiar, sumados a controversias de alto perfil mediático que impactaron en los índices de aprobación de la institución.

Pese a estas tensiones, la figura del rey Harald de Noruega conservó hasta sus últimos días un amplio respeto popular, mientras las calles de Oslo y las afueras del palacio comenzaron a recibir ofrendas florales y muestras de pesar de los ciudadanos para despedir a un mandatario que redefinió los límites de las monarquías parlamentarias en el siglo XXI.