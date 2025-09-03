Nicolás Maduro calificó de «narrativa de Hollywood» la versión de Estados Unidos para justificar el despliegue militar

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que la narrativa impulsada por Washington para justificar un despliegue militar en el Caribe es falsa, lo que calificó como una amenaza directa contra la paz de la región y específicamente contra Venezuela.

«Inventan un relato»: la respuesta de Maduro sobre el envío de buques

A través de la televisora estatal, Maduro afirmó que el envío de buques de guerra y un submarino nuclear responde a intereses económicos y geopolíticos, no a la supuesta lucha contra el narcotráfico.

«Mandaron ocho barcos de guerra, nos apuntan a la cabeza con 1200 misiles, mandan un submarino nuclear, inventan un relato, un cuento que nadie les cree», señaló el mandatario durante un acto con las comunas en Caracas, donde subrayó que el imperialismo «crea narrativas de Hollywood» que carecen de credibilidad incluso en Estados Unidos.

La Casa Blanca acusa al jefe de Estado venezolano de encabezar una supuesta organización ligada al narcotráfico; e incluso la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi, ofreció el pasado 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

Nicolás Maduro sostuvo que se impulsaron acusaciones falsas

El mandatario venezolano responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio de impulsar acusaciones falsas contra Venezuela con el fin de arrastrar al presidente Donald Trump a un escenario de confrontación.

«La mafia de Miami le quiere llenar las manos de sangre al presidente Trump. Le digo a la familia Trump: quieren manchar su apellido de sangre», expresó.

Según el jefe de Estado venezolano, las verdaderas motivaciones de Washington son la apropiación de los abundantes recursos naturales de Venezuela y la neutralización de las ideas propias del proyecto político que encabeza.

«Vienen por la riqueza de Venezuela, por las primeras reservas de petróleo del mundo, por la cuarta reserva de gas, por nuestras tierras fértiles», afirmó el presidente venezolano.

Noticias Argentinas