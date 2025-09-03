ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Mundo

Nicolás Maduro calificó de «narrativa de Hollywood» la versión de Estados Unidos para justificar el despliegue militar

Así lo sostuvo el mandatario de Venezuela al referirse al envío norteamericano de buques de guerra y un submarino en la zona del Caribe.

Redacción

Por Redacción

Nicolás Maduro, contra el despliegue militar de Estados Unidos. Foto: Gentileza NA.

Nicolás Maduro, contra el despliegue militar de Estados Unidos. Foto: Gentileza NA.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que la narrativa impulsada por Washington para justificar un despliegue militar en el Caribe es falsa, lo que calificó como una amenaza directa contra la paz de la región y específicamente contra Venezuela.

«Inventan un relato»: la respuesta de Maduro sobre el envío de buques

A través de la televisora estatal, Maduro afirmó que el envío de buques de guerra y un submarino nuclear responde a intereses económicos y geopolíticos, no a la supuesta lucha contra el narcotráfico.

«Mandaron ocho barcos de guerra, nos apuntan a la cabeza con 1200 misiles, mandan un submarino nuclear, inventan un relato, un cuento que nadie les cree», señaló el mandatario durante un acto con las comunas en Caracas, donde subrayó que el imperialismo «crea narrativas de Hollywood» que carecen de credibilidad incluso en Estados Unidos.

La Casa Blanca acusa al jefe de Estado venezolano de encabezar una supuesta organización ligada al narcotráfico; e incluso la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi, ofreció el pasado 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

Nicolás Maduro sostuvo que se impulsaron acusaciones falsas

El mandatario venezolano responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio de impulsar acusaciones falsas contra Venezuela con el fin de arrastrar al presidente Donald Trump a un escenario de confrontación.

«La mafia de Miami le quiere llenar las manos de sangre al presidente Trump. Le digo a la familia Trump: quieren manchar su apellido de sangre», expresó.

Según el jefe de Estado venezolano, las verdaderas motivaciones de Washington son la apropiación de los abundantes recursos naturales de Venezuela y la neutralización de las ideas propias del proyecto político que encabeza.

«Vienen por la riqueza de Venezuela, por las primeras reservas de petróleo del mundo, por la cuarta reserva de gas, por nuestras tierras fértiles», afirmó el presidente venezolano.

Noticias Argentinas


Temas

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que la narrativa impulsada por Washington para justificar un despliegue militar en el Caribe es falsa, lo que calificó como una amenaza directa contra la paz de la región y específicamente contra Venezuela.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios