Aseguran que Estados Unidos habría frenado el acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

El 28 de julio pasado La República Argentina y los Estados Unidos firmaron una declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas. Sin embargo, ahora el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano habría pausado el acuerdo que habilitaba que argentinos viajen hacia el exterior sin esa autorización oficial. Así lo reveló el sitio Axios.

En pausa el acuerdo sobre exención de visas: qué dijeron en Estados Unidos

Un artículo del periodista Marc Caputo publicada en el sitio estadounidense Axios, reflejó que la comitiva argentina, encabezada por el titular de la agencia de aduanas y recaudación (ARCA), Juan Pazo, fue notificada de la cancelación cuando hacía una escala en Miami.

Según expone la Agencia de Noticias Argentinas sobre lo reflejado en el medio norteamericano, la delegación fue informada de que no debía continuar su viaje a Washington porque al acuerdo le «faltaba una firma». Además, en ese momento se le comunicó que el Departamento de Estado, conducido por Marco Rubio, tenía preocupaciones por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Javier Milei y deseaba tener más conversaciones al respecto antes de avanzar. Tras pasar dos días varada en Miami, la delegación argentina debió regresar al país con las manos vacías.

El artículo de Axios atribuye el «papelón» a una falta de comunicación interna en el gobierno estadounidense, señalando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de Estado, lo que forzó la cancelación a último momento.

Un alto funcionario de la administración estadounidense, en condición de anonimato, calificó el hecho de bochornoso: «Digamos que no fue una gran imagen la que dimos… Es vergonzoso». Como parte del acuerdo que quedó trunco, Argentina se había comprometido a reemplazar los sistemas informáticos de origen chino en sus aduanas por tecnología estadounidense.

En julio acuerdo para ingresar al Programa de Exención de Visas

La firma en julio se realizó en el marco de la visita oficial a la Argentina de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien fue recibida en Casa Rosada por el Presidente Javier Milei y los ministros Patricia Bullrich y Gerardo Werthein.

“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se está convirtiendo en un aliado aún más fuerte de los Estados Unidos, más comprometido que nunca con la seguridad fronteriza de ambas naciones. Actualmente, Argentina tiene la tasa de estadías de visa vencidas más baja de toda América Latina, y un 25 por ciento más de argentinos viajaron a los EE.UU. en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el año pasado—el mayor incremento entre los 20 principales países emisores de viajeros. Por eso estamos dando pasos para permitir que Argentina vuelva al Programa de Exención de Visa,” dijo la secretaria Kristi Noem.

Amplió que esa declaración de intención que firmó junto al ministro Werthein y la ministra Bullrich «resalta nuestra sólida asociación con Argentina y nuestro deseo mutuo de promover los viajes legales a la vez que desalentamos las amenazas».

Argentina fue retirada del Programa de Exención de Visa en 2002.