Ofensiva récord sobre el Líbano: Israel golpea más de 100 objetivos en 10 minutos tras excluirlo de la tregua

La ciudad de Beirut fue escenario este miércoles de lo que el ejército israelí calificó como su mayor ataque coordinado en la guerra actual, golpeando más de 100 objetivos de Hezbollah en apenas 10 minutos.

La ofensiva, que alcanzó zonas densamente pobladas en el centro de la capital libanesa sin previo aviso, dejó un saldo preliminar de 89 muertos y 722 heridos, según informó el Ministro de Salud, Rakan Nasreddine.

El ataque ocurrió horas después de que el presidente Donald Trump confirmara a la cadena PBS que el Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego temporal pactado entre Washington y Teherán, señalando directamente a Hezbollah como el motivo de dicha exclusión.

La incursión aérea afectó áreas residenciales y comerciales como Corniche al Mazraa, donde se refugiaban miles de personas desplazadas. Mientras el humo negro cubría la capital, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió al líder de Hezbollah, Naim Kassem, que «su turno llegará».

Por su parte, el gobierno libanés acusó a Israel de ignorar el derecho internacional y de escalar el conflicto en un momento en que se buscaba una solución negociada, oferta que el primer ministro Nawaf Salam ratificó pero que aún no ha recibido respuesta de Tel Aviv.

El «punto de inflexión» en Beirut y el valle de la Beká

La ofensiva israelí se extendió simultáneamente al sur de Líbano y al valle oriental de la Beká. El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, sostuvo que continuarán utilizando «cada oportunidad operativa» para atacar la infraestructura de inteligencia y los centros de mando de la milicia pro-iraní.

A pesar de los anuncios de tregua en el frente iraní, los residentes del centro de Beirut —una zona que Israel raramente había atacado desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo— reportaron impactos directos en edificios de apartamentos y vehículos civiles en intersecciones concurridas.

Desde Hezbollah, un funcionario bajo condición de anonimato informó que el grupo no ha anunciado su adhesión al alto el fuego debido al incumplimiento israelí en suelo libanés. Advirtió además que no aceptarán un retorno al statu quo previo, donde Israel ejecutaba ataques diarios.

Esta postura y la exclusión formal del Líbano del pacto de Washington sitúan a la región en una dualidad operativa: una calma precaria en el Estrecho de Ormuz frente a una guerra total en el territorio libanés que ya ha desplazado a más de un millón de personas.

Crisis humanitaria y fracaso de la distensión

La breve sensación de alivio que generó el anuncio de la tregua con Irán provocó que cientos de familias desplazadas en Beirut y Sidón comenzaran a empacar para regresar a sus hogares. Sin embargo, los bombardeos de la tarde detuvieron el retorno, sumiendo a la población en una situación de incertidumbre.

La ministra de Asuntos Sociales, Haneed Sayed, calificó los ataques en el corazón de la capital como un «punto de inflexión peligroso», subrayando que la mitad de los refugiados del país se encuentran concentrados precisamente en las zonas alcanzadas por los proyectiles.

Hasta el momento, las cifras oficiales elevan a más de 1.530 los fallecidos en Líbano desde que Israel respondió al lanzamiento de misiles de Hezbollah tras los ataques iniciales a Irán el 28 de febrero. Con el Consejo de Seguridad de la ONU en sesión permanente, la exclusión del Líbano de la tregua amenaza con convertir a este país en el campo de batalla exclusivo donde las potencias diriman sus diferencias regionales, mientras la logística de ayuda humanitaria colapsa ante la destrucción de la infraestructura urbana en Beirut.