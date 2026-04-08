Tregua en Medio Oriente: cruzaron los primeros buques por el estrechos de Ormuz tras el alto al fuego

El Estrecho de Ormuz registró este miércoles el reinicio del tránsito comercial tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán. Según la plataforma MarineTraffic, el buque de bandera liberiana Daytona Beach y el granelero griego NJ Earth fueron las primeras embarcaciones en completar la travesía.

La reapertura de esta vía estratégica ocurre bajo condiciones de vigilancia estricta, coordinada por las fuerzas armadas iraníes, mientras la Guardia Revolucionaria mantiene el estado de alerta ante la desconfianza hacia los términos establecidos con Washington.

El presidente Donald Trump sostuvo que el entendimiento representa un cumplimiento de sus objetivos, afirmando que el pacto obliga a Teherán a detener el enriquecimiento de uranio y permite la intervención en instalaciones subterráneas dañadas por bombardeos. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la base industrial de misiles de Irán ha sido neutralizada tras la destrucción de su infraestructura defensiva.

Sin embargo, la tregua en el Golfo convive con incidentes en otros puntos de la región, incluyendo ataques iraníes con drones contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Vigilancia militar y objetivos nucleares

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aclaró que la circulación por el estrecho durante los próximos quince días dependerá de la coordinación con sus fuerzas armadas, rechazando una apertura incondicional. Washington, en tanto, enfoca el periodo de tregua en la remoción de residuos nucleares y el monitoreo de las instalaciones remanentes del régimen persa.

La Casa Blanca considera que la degradación de la armada iraní y de sus centros de producción bélica ha creado las condiciones necesarias para esta fase de prueba de 14 días previa a las negociaciones finales.

A pesar del flujo de buques petroleros, la Guardia Revolucionaria advirtió que mantiene su capacidad operativa intacta para retomar el bloqueo si se incumplen las cláusulas del pacto. Este equilibrio precario busca estabilizar el precio de la energía a nivel global, que registró una tendencia a la baja tras la confirmación de la libre navegación de los primeros cargueros, aunque la presencia militar de ambas potencias en la zona de tránsito sigue siendo constante.

Persistencia del conflicto en Líbano y cumbre en Pakistán

La tregua presenta una contradicción central respecto al frente libanés. Mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu detuvo los ataques directos a territorio iraní, ratificó que la ofensiva contra Hezbollah en Líbano continuará sin interrupciones. Esta postura difiere de la versión de Pakistán, mediador del acuerdo, que había señalado la inclusión de Líbano en el cese de hostilidades. Pese a las celebraciones del presidente libanés, Joseph Aoun, las operaciones militares israelíes en el norte se mantienen activas.

El cese al fuego funciona como un periodo de transición hacia la cumbre programada para este viernes en Islamabad, Pakistán. Allí, las delegaciones de Estados Unidos e Irán iniciarán negociaciones formales para intentar consolidar un acuerdo permanente.

El éxito de estas conversaciones dependerá de la capacidad de los mediadores para alinear los intereses de Israel y la contención de las milicias pro-iraníes, en un escenario donde la reapertura de Ormuz es, por ahora, el único avance concreto en el terreno.