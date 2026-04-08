Alto al fuego en Medio Oriente: el petróleo se desploma un 16% pero los precios seguirán altos por años

Con el acuerdo de paz la cotización del crudo bajó fuerte, pero los futuros permanecen altos por varios años más. Foto: archivo.

Volatilidad extrema es la mejor definición que puede aplicarse a lo que sucede desde año en tanto en el mercado del petróleo como en el de las acciones de las empresas energéticas. Tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, la cotización del Brent, el petróleo de referencia para el mundo y para Argentina también, se desplomó desde los casi 110 dólares que cotizaba ayer por la tarde, hasta los 92 que se valúa en estos momentos, pero con una señal a futuro no tan a la baja: recién en cinco años se regresará al nivel de inicios de este 2026.

En el corto plazo, el anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una tregua por dos semanas con la promesa de fondo de la liberación del estrecho de Ormuz, llevó a los mercados a una baja en la cotización del petróleo del orden del 16%.

Pero los números pueden engañar. En realidad, la actual cotización de 91,85 dólares el barril del Brent -al momento de la redacción de este artículo- es producto de la alta volatilidad y es de esperarse que en el transcurso del día baje aún más para luego subir levemente.

Pero esta baja está condicionada no solo a la promesa de paz, sino en especial a la reactivación del estrecho de Ormuz que permita nuevamente que el petróleo de Medio Oriente pueda volver a pasar por ese canal clave, que representa el 20% del tránsito global del crudo.

Pero la cotización de los futuros del Brent es la que está midiendo el clima de largo plazo, más allá de los cimbronazos de las últimas horas.



El petróleo seguirá alto por varios años

En detalle, la cotización de los futuros del Brent, es decir los contratos de largo plazo, marca una curva con tendencia decreciente pero que mantiene los precios altos, volviendo recién al nivel de la preguerra para abril de 2031.

Precios futuros del Brent para los próximos cinco años

Como puede observarse en la imagen superior, los precios futuros muestran algunas alteraciones en la tradicional curva limpia que suele mostrar el mercado. Pero más allá de eso, los valores expresados marcan que a diciembre de este año se espera una cotización en torno a 71 dólares el barril, que descienda a 67 para fines de 2027, baje solo dos dólares para fines de 2028 y otros dos dólares más para fines de 2029.

La tendencia de un descenso muy lento sigue en 2030 cerrando ese año en 63 dólares el barril y regresa recién en abril de 2031 a los 62 dólares, un valor similar al que cotizaba a principios de este año, antes del conflicto bélico.