Ola de calor en Francia: dos nenes murieron asfixiados en un auto y ya son 40 las víctimas por ahogamiento

Decenas de jóvenes murieron por ahogamiento en Francia en medio de la ola de calor que este martes alcanzó un pico histórico que no era superado desde hace casi 80 años. La situación alarmó a las autoridades francesas, que piden extremar los cuidados en ríos y lagos ante una cifra de víctimas fatales que ya llegó a 40.

Sin embargo, el caso que más impactó al país fue la muerte de dos hermanos de dos y cuatro años, que fueron encontrados sin vida dentro del auto familiar en la ciudad de Carpentras, una localidad ubicada al sureste de Francia.

Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, pero no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. De acuerdo a las primeras declaraciones, pudieron haber entrado al auto sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.

La fiscal Hélène Mourges indicó que la principal hipótesis del fallecimiento es la intensa ola de calor que azota a la región.

Ola de calor en Francia: los ahogamientos se multiplican en ríos y lagos

Durante la jornada del martes, la temperatura promedio en Francia se ubicó en 29,8 grados centígrados, con registros que superaron los 40 grados en distintos puntos del país. Según el servicio meteorológico Météo France, se trató del día más caluroso desde las mediciones en 1947.

Las temperaturas extremas empujaron a miles de personas hacia ríos y lagos para buscar alivio. De acuerdo con el primer ministro Sébastien Lecornu, la mayoría de las víctimas fallecieron al intentar refrescarse en espacios acuáticos sin vigilancia o en sectores considerados peligrosos.

Entre los episodios registrados en las últimas horas, una persona murió ahogada en el lago de Annecy, en los Alpes franceses, mientras que otra permanecía desaparecida. Además, un futbolista de la segunda división francesa quedó en estado de muerte cerebral tras ingresar a una zona de baño prohibida en el río Ródano, cerca de Lyon.

“Son las primeras víctimas de la crisis que estamos viviendo”, afirmó Lecornu al referirse a los fallecidos por ahogamiento durante los últimos días. Las autoridades insistieron en evitar conductas de riesgo mientras persistan las altas temperaturas.

Las advertencias del Gobierno y el antecedente de 2025

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, pidió a la población utilizar únicamente áreas habilitadas y supervisadas para bañarse. La funcionaria advirtió que los espacios sin control representan un riesgo mayor en jornadas de calor extremo.

Por su parte, el Gobierno de Emmanuel Macron analiza distintos escenarios ante la posibilidad de que la ola de calor se extienda durante buena parte de julio. La intensidad del fenómeno recuerda a la registrada en agosto de 2003, cuando murieron cerca de 15 mil personas en Francia.

Los antecedentes recientes también preocupan a las autoridades sanitarias. Durante el verano de 2025 se registraron 409 muertes por ahogamiento, un 16% más que en 2024. Entre las víctimas hubo 57 niños y adolescentes.