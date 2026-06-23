Elecciones en Perú: Sánchez denunció un «fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá el gobierno de Fujimori

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció irregularidades en el balotaje que dio como ganadora a Keiko Fujimori y afirmó que su espacio no reconocerá la legitimidad de un eventual gobierno encabezado por la dirigente de Fuerza Popular. Sostuvo que existe un «fraude en desarrollo» vinculado al voto emitido en el exterior.

La presentación fue realizada ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde el partido solicitó la nulidad de los sufragios emitidos en 119 oficinas consulares. Según publicó Infobae, las denuncias formuladas por Sánchez no estuvieron acompañadas por pruebas que demostraran una alteración concreta del proceso electoral.

Cambios en el voto exterior y denuncias por la cadena de custodia electoral

En una conferencia de prensa, Sánchez cuestionó una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que eliminó para la segunda vuelta la obligación de escanear y digitalizar las actas provenientes del exterior. Esa exigencia sí había estado vigente durante la primera ronda electoral.

El candidato afirmó que esa modificación rompió la cadena de custodia de los votos y favoreció una eventual manipulación de los resultados. «Para nosotros, esta irregularidad grave que aprobó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares», declaró.

Sánchez también advirtió que si el JNE rechaza el pedido de nulidad, su partido no reconocerá el resultado electoral. «Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori», sostuvo.

Convocan a marchas en Lima y responden desde Cancillería

Además de la presentación judicial, el dirigente convocó a una movilización para el próximo sábado en Lima. El candidato llamó a participar a organizaciones sociales y sectores políticos afines para reclamar contra lo que definió como una vulneración de la Constitución peruana.

Durante el anuncio, Sánchez expresó: «Nos movilizaremos en esa ruta por la democracia, contra la persecución política, en una lucha democrática para recuperar los estándares de la democracia en el Perú». También señaló que la convocatoria buscará exigir «la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones».

Las acusaciones también alcanzaron al canciller Carlos Pareja. Sin embargo, el funcionario rechazó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú y aseguró que la Cancillería se limitó a cumplir tareas logísticas y consulares durante el proceso electoral, sin intervenir en el conteo de votos ni en la resolución de impugnaciones.

Por su parte, Fujimori calificó el planteo opositor como «un acto desesperado» y afirmó que los representantes legales de Juntos por el Perú no aportaron evidencia cuando se les solicitó sustentar el pedido de nulidad de los votos emitidos en el exterior.