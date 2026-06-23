Putin denunció que la OTAN se prepara para una guerra con Rusia y advirtió sobre una respuesta inmediata

Vladimir Putin endureció sus declaraciones contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en medio de la guerra con Ucrania. El presidente de Rusia denunció que los países integrantes de la alianza militar están manifestando de manera abierta que se preparan para una guerra contra su país.

El mandatario sostuvo que Rusia está en condiciones de responder de forma rápida ante cualquier amenaza externa o interna. Además, afirmó que las fuerzas armadas rusas continúan fortaleciendo su capacidad militar mientras se mantiene el conflicto iniciado en 2022.

Qué dijo Vladimir Putin sobre la OTAN y el conflicto en Ucrania

Putin aseguró que la alianza occidental profundizó su postura contra Moscú. Según expresó, anteriormente los países de la OTAN se limitaban a apoyar a Kiev, pero ahora estarían avanzando hacia una estrategia más confrontativa.

“Si bien antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y un golpe de Estado, ahora Occidente afirma abiertamente que se prepara para la guerra con nosotros y están aumentando sus presupuestos militares y ofensivos”, indicó.

Volodimir Zielensky, presidente de Ucrania.

El líder ruso también defendió el proceso de modernización de las fuerzas armadas de su país. Señaló que los avances en materia de armamento son resultado del trabajo de científicos, ingenieros y trabajadores rusos, y destacó la actualización de la tríada nuclear, las fuerzas terrestres, la Armada y las Fuerzas Aeroespaciales.

La acusación de Putin contra Occidente y el antecedente histórico

Durante su intervención, el presidente ruso afirmó que Moscú conoce el “modus operandi” que utilizan los países occidentales frente a Rusia. En ese contexto, recordó episodios vinculados a la Segunda Guerra Mundial y cuestionó interpretaciones históricas que atribuyen responsabilidades a la antigua Unión Soviética.

“Primero constituyen un escenario de amenazas contra nuestro país, nos compelan a ejecutar acciones de defensa propia, y luego nos endilgan toda suerte de acusaciones para legitimar la prosecución de su política y sus operaciones ofensivas contra Rusia”, enfatizó.

Putin también aseguró que los países occidentales evitan una confrontación directa porque conocen las consecuencias de una respuesta rusa. Además, reiteró que Moscú intentó negociar durante años antes de lanzar la ofensiva militar en Ucrania y sostuvo que la operación iniciada en febrero de 2022 estuvo vinculada a la protección de la población del Donbás y a cuestiones de seguridad nacional planteadas por el avance de la OTAN hacia el este.