Pánico y destrucción en Panamá: qué se sabe del fuerte terremoto

Lo que se sabe del terremoto en Panamá. Foto: AFP

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó derrumbes de edificios, daños en carreteras y cortes de electricidad en distintas localidades del centro y sur del país. Aunque hasta el momento no se habían reportado víctimas, las autoridades advirtieron sobre la gravedad de los daños y las dificultades para acceder a algunas zonas afectadas.

Lo que se sabe del terremoto en Panamá

Según detalló la agencia AFP, el sismo se registró a las 12.56, hora local, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento se sintió durante aproximadamente un minuto y generó escenas de pánico en Ciudad de Panamá, donde miles de personas evacuaron edificios.

Las provincias de Coclé, Los Santos y Herrera concentraron los mayores daños. En Penonomé, parte de un hotel y varias iglesias sufrieron derrumbes, mientras que en Pedasí colapsó un edificio, un puente registró daños estructurales y se interrumpió el suministro eléctrico.

La localidad de Tonosí quedó incomunicada por tierra. El ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló que las autoridades evaluaban alternativas para llegar por vía aérea.

El presidente José Raúl Mulino recorrió una de las zonas afectadas y advirtió que el país enfrenta un desastre de magnitud considerable.

El terremoto también provocó el cierre temporal del aeropuerto internacional de Tocumen y desvíos de vuelos. En cambio, el Canal de Panamá continuaba operando con normalidad mientras equipos especializados inspeccionaban sus instalaciones.

El USGS modificó inicialmente la magnitud estimada y luego la estableció en 7,7. Además, se registraron más de 90 réplicas, algunas de magnitud 6. La alerta de tsunami emitida para el Pacífico oriental fue posteriormente desactivada.

Varios gobiernos de la región expresaron su solidaridad y ofrecieron ayuda, si fuera necesaria.