«¡Cuidado, compañeros!»: Así vivió un programa de televisión en vivo el fuerte terremoto en Panamá

Un fuerte terremoto en Panamá sorprendió este viernes a los periodistas del canal deportivo RPC durante una transmisión en vivo. Al sentir el movimiento, el equipo tuvo que dejar sus posiciones en cuestión de segundos y alejarse del set por seguridad.

El video muestra cómo el temblor interrumpió el programa y obligó a sus integrantes a retirarse inmediatamente del lugar. Por el fuerte sismo hay edificios derrumbados y se cancelaron vuelos.

Terremoto en Panamá: así reaccionaron los periodistas de RPC durante la transmisión en vivo

El sismo se registró este viernes y tuvo su epicentro cerca de Pitaloza Arriba, una localidad rural de la provincia panameña de Herrera. La señal de RPC TV tiene sede en la Ciudad de Panamá.

Los reportes iniciales difundidos por organismos sismológicos presentaron diferencias en la magnitud y la profundidad del movimiento. Las primeras informaciones mencionaron valores de entre 7,6 y 8,0.

Fotos: Diario el Siglo.

En Colombia, habitantes de distintas zonas reportaron que el temblor se sintió en departamentos como Chocó y Antioquia. Los organismos de la región comenzaron a evaluar el alcance del movimiento y sus posibles consecuencias en las áreas costeras.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en sectores del océano Pacífico. La alerta incluyó a Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

En Colombia, la Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existía amenaza de tsunami para la costa pacífica del país. Las autoridades continuaron difundiendo información sobre el fenómeno y las medidas preventivas correspondientes.