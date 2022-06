Papa Francisco: «Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial»

El papa Francisco aseguró que para él está confirmado que «se declaró la Tercera Guerra Mundial» con el conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia que «quizá, de alguna manera, fue provocada».

«Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?», dijo Francisco según la transcripción de esta conversación que publicaron diarios de Italia como Avvenire y La Stampa.

Al responder sobre la agresión de Rusia a Ucrania y cómo se puede contribuir a la paz, Francisco afirmó que «hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados».

Citó la opinión de un Jefe de Estado que conoció antes del comienzo de la guerra pero no identificó y que le expresó su preocupación «por cómo se estaba moviendo la OTAN».

«Le pregunté por qué y me respondió: `Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque‘ y concluyó diciendo que ‘la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando», relató Francisco.

Noticias Argentinas