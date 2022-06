Putin mencionó la Guerra de Malvinas para contestarle a Boris Johnson

El presidente ruso, Vladimir Putin, no habría ordenado la invasión de Ucrania si fuera una mujer, estimó el primer ministro británico, Boris Johnson, que consideró que sería mejor que hubiera más mujeres en el poder. «Si Putin fuera una mujer, lo que obviamente no es, no creo realmente que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho, de invasión y violencia de la manera que lo hizo», declaró a la cadena de televisión alemana ZDF.

El inicio de esta guerra es «un ejemplo perfecto de toxicidad masculina«, prosiguió. En la misma entrevista, el dirigente instó a una mayor educación para las niñas en el mundo y abogó para que haya más «mujeres en los puestos de poder».

Desde Turkmenistán, Putin aseguró que los comentarios de Johnson eran «incorrectos» y puso un ejemplo del mismo Reino Unido, cuya antigua primera ministra «Margaret Thatcher decidió lanzar una ofensiva contra Argentina para controlar las islas Malvinas en 1982″. «Allí, una mujer decidió empezar una guerra», dijo el líder ruso. Los comentarios de Johnson fueron objeto de burlas por parte de otras autoridades rusas.

«A Freud le habría encantado tener en vida un tema así para sus investigaciones», destacó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia de prensa Ria Novosti respecto al jefe del gobierno británico. «Boris Johnson tiene una gran imaginación. ¿Qué demonios hicieron los Siete juntos?», comentó por su parte Maria Zakharova, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ruso en Telegram, en referencia a la cumbre de los dirigentes de las siete principales potencias del G7.

En su entrevista a la cadena alemana, el jefe del gobierno británico también reconoció que «todo el mundo quiere que la guerra termine» pero, por el momento, «no hay acuerdo posible. Putin no hace una oferta de paz».

El objetivo inmediato de la estrategia occidental es apoyar a Ucrania para que esté en la mejor posición estratégica posible el día en que puedan comenzar las negociaciones de paz con Moscú, añadió.

