¿Qué rol juega China en el actual conflicto entre Rusia y EE.UU. por Ucrania?

La concentración de fuerzas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania está sacando a relucir la posibilidad de un eje Rusia-China en contraparte a Estados Unidos y sus aliados.

El encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin con su par chino Xi Jinping en Beijing días atrás provocó conjeturas de que esas dos grandes potencias podrían aliarse contra Washington en diversos temas.

Moscú y Beijing se han apoyado mutuamente en su oposición a la expansión de la OTAN hacia ex repúblicas soviéticas y en respaldar la posición China hacia Taiwán.

Pero la relación sigue siendo desigual. China está en auge económico y político mientras que Rusia está cada vez más aislada e inclinada hacia tácticas vistas durante de la Guerra Fría, como la intimidación y el hostigamiento.

China además sigue estando en contra de cualquier acción que puede perjudicar sus ambiciones territoriales, sea en Taiwán, en el Mar de la China Meridional o en la frontera con la India.

The Associated Press explica algunos de los aspectos que impulsan u obstaculizan las relaciones entre China y Rusia:

¿Cuál es la posición China en la crisis por Ucrania?

China no ha criticado a Rusia en cuanto a la disputa con Ucrania, y más bien se ha sumado a las indirectas contra Estados Unidos y sus aliados. En una conferencia en Múnich este fin de semana, el ministro chino de Exteriores Wang Yi denunció que “cierta potencia” está “animando los antagonismos”.

Sin embargo, en respuesta a una pregunta del titular de la conferencia Wolfgang Ischinger, Wang declaró que “la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países debe ser respetada y protegida, porque ése es un principio fundamental de las relaciones internacionales… Ucrania no es ninguna excepción”.

También aseguró que las principales potencias deberían actuar en defensa de la paz mundial y que ningún país debería “repetir los errores del pasado de forjar alianzas rivales”.

Eso coincide con la postura que China ha asumido desde hace tiempo de oponerse a las alianzas militares y a invocar a menudo políticas de no interferir en los asuntos internos de otras naciones, aunque en la práctica se viole tal política.

Los comentarios también fueron con el fin de mantener la misión de Beijing de reemplazar el orden mundial forjado por alianzas que considera ponen en riesgo su propio desarrollo. Entre ellas incluye a la OTAN y a agrupaciones más nuevas entre Estados Unidos, Japón, India y Australia y otras naciones con las que China tiene importantes disputas de política exterior.

¿Qué logró la cumbre Xi -Putin?

Xi y Putin se reunieron en la antesala de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, tras los cuales emitieron un extenso comunicado conjunto anunciando una relación nueva y más estrecha.

Los dos países “se apoyan mutuamente” contra lo que Xi calificó de “amenazas a la seguridad regional” y a la “estabilidad estratégica internacional”, aunque no mencionaron explícitamente a Estados Unidos.

Fue el 38vo encuentro entre los líderes, sea por teléfono o en persona, un número publicitado por Beijing como indicativo de una cercanía entre los dos países, que durante la Guerra Fría pugnaban por ser el líder del bloque socialista.

La caída de la Unión Soviética sigue siendo una obsesión entre los líderes comunistas chinos y para Putin, un ex oficial de la KGB que comparte la inclinación autoritaria de Xi y que ha alineado sus políticas exteriores a las de Beijing al mismo tiempo que busca llevar recursos energéticos y militares rusos al mercado chino.

Sin embargo, en su propia transcripción de la cumbre entre Xi y Putin, China se abstuvo de respaldar la estrategia de Rusia de atacar a Occidente con amenazas a su seguridad.

¿Hay un vínculo entre el conflicto de Ucrania y el de Taiwán?

El Partido Comunista chino a todas luces está sumamente atento a la respuesta estadounidense a las acciones rusas, para tratar de dilucidar cómo respondería Washington si Beijing toma medidas contra Taiwán.

China ha despachado aviones de guerra y realizado maniobras militares, tratando de socavar el apoyo a la isla de gobierno autónomo.

Washington otorga jets, buques y otro material bélico a Taiwán y por ley debe considerar cualquier amenaza a la isla como de “grave preocupación”. Eso no obliga a Estados Unidos a intervenir militarmente para defender a Taiwán, pero la posibilidad no ha sido descartada. Australia y Japón podrían intervenir también en un eventual conflicto.

¿Cuál es la posición de China y Rusia hacia EE.UU?

China no está sumando su peso diplomático a las iniciativas rusas en política exterior, pero no hay indicios de que las tensiones con Washington estén disminuyendo, estimó Shi Yinhong, profesor de política internacional y director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de Renmin en Beijing. “Creo que el gobierno chino primero que nada se ocupará de China en vez de ocuparse de Rusia”, expresó Shi. En tanto, las relaciones con Washington seguirán siendo frágiles, en particular en lo referente a Taiwán.

Beijing culpa al incremento de las tensiones con Estados Unidos de lo que define como una falsa descripción de China como un rival estratégico.

Esta semana se conmemora el 50mo aniversario de la visita de Richard Nixon a China que abrió la puerta al establecimiento de relaciones diplomáticas formales en 1979 y a una nueva era de relaciones comerciales y económicas. No se han anunciado celebraciones conjuntas.