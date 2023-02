Caso Madeleine McCann: apareció una joven que asegura ser la nena británica desaparecida

La mujer de 21 años ya brindó algunas notas a la prensa, pero no se conocen detalles de su identidad.

A casi 16 años de la desaparición de la niña británica, una joven de 21 años aseguró a través las redes sociales que es Madeleine McCann. La aparición de esta mujer ante la luz pública volvió nuevamente el caso en tendencia y generó discusiones entre los usuarios.

Fue a través de la cuenta de Instagram @iammadeleinemcann, en la cual una joven que vive en Polonia afirmó poder comprobar que ella es realmente la nena desaparecida en la noche del 3 de mayo de 2007, cuando su familia se encontraba de vacaciones en Praia da Luz, en Portugal.

En un posteo, la chica comentó que habló con alguien que dijo ser el primo de Madeleine y le contestó que podría «tener la posibilidad» de hablar con Kate y Gerry McCann -los padres de la pequeña- para organizar una prueba de ADN.

Ni bien se conoció la noticia, en Twitter surgieron incontables opiniones sobre la veracidad del caso. “Creo fielmente que la chica que dice que podría ser Madeleine McCann si no es ella es una niña secuestrada. O sea, esa familia, ¿cómo que no tienes la partida de nacimiento?, ¿cómo que no quieres hacerle una prueba de ADN a la que en teoría es tu hija?”, opinó una usuaria.

Otra personas destacó: “Apareció una chica que dice ser Madeleine McCann. Pidió hacerse un test de adn y la familia aceptó. Un medio dijo hace un tiempo que Madeleine iba a aparecer en el 2023-2024 en la zona de Alemania”.

Un tercero, más escéptico, tuiteó: “Yo creo que la tipa que dice ser Madeleine McCann no es más que una niña con ganas de fama, y los padres deberían literalmente denunciarla”.

También hubo quienes hicieron foco en los ojos y la boca de ambas niñas, comparando fotos de la pequeña Madeleine y de la joven que dice ser ella. “Pero… ¡Si no se parecen en nada! Madeleine tiene ojos más grandes y separados”, escribieron desde una cuenta, mientras que en otra sostuvieron: “Tienen hasta el mismo gesto, no sé. Ojalá sea Madeleine McCann…”.

Qué dice la joven

La mujer -de quien no está clara su identidad- indica que «hace unos meses» comenzó a preguntarse si no era Madeleine cuando escuchó «algo» que dijo su abuela, según publicó el medio inglés The Mirror.

Si bien ella tiene 21 años, hoy considera que su edad podría estar equivocada. Ocurre que Maddie -como se la conoce- nació en mayo de 2003, lo que significa que ahora tendría 19 años.

Como prueba, la joven describe que ella tiene una peca en las piernas y un punto en el ojo en los mismos lugares que McCann.

Al contar su historia al Daily Star, la chica sostuvo que: “He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann».

Para las autoridades alemanas, el mayor sospechoso del presunto secuestro y asesinato de Madeleine es el pedófilo Christian Brueckner, de 46 años, quien se encuentra detenido por abuso sexual.

Con información de Clarín