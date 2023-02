La historia de Julia Faustyna, la joven polaca que asegura ser Madeleine McCann

La joven Julia Faustyna revolucionó la investigación por la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en mayo de 2007 en Praia Da Luz – Portugal –, al asegurar que ella es la hija de Kate y Gerry McCann. Su testimonio sorprendió, además, porque la policía a cargo de la investigación busca a la nena muerta.

Sin embargo, la chica polaca de 21 años indica que parte de su historia en la infancia coincide con la de Madeleine, por lo que pidió a la familia McCann una prueba de ADN que ratifique o rectifique su supuesta identidad.

Faustyna señaló que conoció el caso cuando «comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos» aportó ella, a través de un video en redes sociales.

La joven es adoptada y vive en Alemania, pero cuando pidió detalles de su pasado a sus padres ellos se negaron. A sus interrogantes se suma que, señala, ella no tiene recuerdos de su infancia y que tampoco pudo acceder a su certificado de nacimiento.

Si bien afirma que tiene 21 años, duda de que su edad sea la correcta: Madeleine tendría hoy 19 años, tras desaparecer cuando tenía solo tres. Otro dato que sumó Julia es que Christian Brueckner, el principal sospechoso de haber captado y matado a McCann, habría abusado de ella cuando era una niña.

De acuerdo con las publicaciones de Daily Star, la familia de la nena desaparecida no quiere arriesgarse y han optado mantener el silencio, aunque todo indicaría que están dispuestos a realizarse la prueba de ADN pedida.

La cuenta de Instagram para decir que es Madeleine McCann

Julia Faustyna comenzó a contar su historia personal a través de la cuenta de Instagram «Im Madeleine McCann», en un dominio que la red social le bajó por el tipo de información publicada. Sin embargo, la chica insistió y volvió a subir el explosivo contenido, que según ella son pruebas de su identidad.

«Quizás no es el lugar correcto para decirlo, pero estoy perdiendo mi esperanza. Traté de hablar con los investigadores de la ‘Operación Granero’ (que intenta dar con el paradero de Madeleine McCann) hace algunos meses. Ellos me dijeron que cerrarán la investigación pronto. Estaba en malas condiciones entonces y no tuve mucha fuerza para continuar con este caso» menciona la chica a través de una publicación que generó revuelo y donde reclama un test de ADN.