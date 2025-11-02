Reino Unido: 11 heridos por un violento ataque con arma blanca en un tren, hay dos detenidos

Once personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, tras un violento ataque con arma blanca ocurrido el sábado por la noche en un tren de pasajeros que viajaba por el centro de Inglaterra con destino a Londres. La Policía de Transporte británica declaró una «emergencia grave» y logró detener a dos presuntos agresores a los pocos minutos de recibir la alerta.

Los detenidos, identificados como dos hombres británicos de más de 30 años, fueron arrestados en la estación de Huntingdon, donde el tren realizó una parada no programada. Las autoridades los acusan de intento de homicidio y, aunque se investiga el motivo del ataque, descartaron cualquier indicio de relación con el terrorismo, según confirmó el superintendente John Loveless y el secretario de Defensa, John Healey.

El incidente se desató poco después de que el tren de alta velocidad de la empresa London North Eastern Railway (LNER), que había partido de Doncaster a las 6:25 p.m., saliera de la estación de Peterborough, en Cambridgeshire.

Las investigaciones preliminares descartaron cualquier indicio de relación con el terrorismo. (Foto: gentileza CNN)

Una pasajera, Wren Chambers, relató a la BBC haber oído gritos y visto a un hombre correr con una herida visible y sangrando. Ante la confusión, los pasajeros huyeron por los vagones buscando refugio, algunos intentando atrincherarse en los baños, mientras testigos describieron asientos empapados de sangre.

La policía fue alertada a las 7:42 p.m. y ocho minutos después, agentes armados inmovilizaron a los sospechosos, uno de ellos con una pistola eléctrica, según un testigo de Sky News. El tren permaneció detenido en Huntingdon durante el domingo, con restos de material médico en el andén.

Reino Unido: las víctimas del ataque en el tren

Del total de once heridos, diez fueron trasladados en ambulancia a diversos hospitales, de los cuales nueve se encontraban en estado grave. Una persona adicional acudió por sus propios medios esa misma noche, según reportó la CNN.

La policía fue alertada a las 7:42 p.m. y ocho minutos después, agentes armados inmovilizaron a los sospechosos. (Foto: gentileza CNN)

Hasta el domingo por la mañana, dos de los heridos seguían luchando por su vida, según informó el superintendente Loveless. Las autoridades han divulgado poca información sobre las víctimas, incluyendo sus rangos de edad, aunque testigos confirmaron haber visto a personas con heridas de arma blanca y abundante sangrado.

Los detenidos por el ataque en el tren en el Reino Unido

Los dos sospechosos fueron identificados como ciudadanos británicos. Uno de ellos tiene 32 años y es descrito como británico negro, mientras que el otro, de 35 años, es de ascendencia caribeña, según los detalles proporcionados por el superintendente John Loveless.

Ambos nacieron en el Reino Unido y permanecían detenidos en estaciones de policía separadas para ser interrogados este domingo por la mañana, en el marco de la investigación por intento de homicidio.