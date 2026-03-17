Israel asegura haber eliminado a la cúpula de seguridad de Irán en un ataque sobre Teherán

El ministerio de Defensa de Israel confirmó haber abatido a Ari Larijani, considerado el máximo responsable de seguridad de la República Islámica de Irán. La operación se llevó a cabo mediante una serie de ataques aéreos de precisión sobre puntos estratégicos en la ciudad de Teherán.

Según los reportes oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Larijani se había convertido en una pieza fundamental para la estructura de mando iraní.

Su influencia creció exponencialmente tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, ocurrida el pasado 28 de febrero, posicionándose como una figura central en la toma de decisiones estratégicas del régimen.

Golpes simultáneos a la estructura paramilitar y aliados

La ofensiva israelí no se limitó únicamente a la figura de Larijani. Las FDI también confirmaron la baja de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij, un brazo clave del control interno y la movilización militar en Irán.

Asimismo, fuentes de seguridad citadas por la cadena estatal israelí Kan TV indican que los bombardeos tuvieron como objetivo colateral a Akram al-Ajouri, jefe del ala militar del grupo Yihad Islámica. Aunque los reportes aún se están verificando, se presume que Al-Ajouri también falleció durante las incursiones en la capital iraní.

Versiones cruzadas y la respuesta de Teherán

A pesar del anuncio contundente de Jerusalén, el clima informativo en Teherán es de absoluta contradicción.

Mientras Israel celebra el éxito de la operación, medios de comunicación iraníes difundieron recientemente una supuesta carta manuscrita atribuida a Larijani, en un intento por desmentir los informes sobre su fallecimiento y demostrar que el funcionario aún mantiene el control.

Como respaldo político a la operación, la Oficina del Primer Ministro de Israel publicó una imagen de Benjamin Netanyahu en pleno diálogo telefónico.

Según el comunicado oficial, la fotografía captura el momento exacto en que el mandatario impartía la orden para proceder con la «eliminación de altos funcionarios del régimen iraní», reafirmando la postura de ofensiva total contra las amenazas directas a su seguridad nacional.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas y AP.