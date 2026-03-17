Denuncian al príncipe Andrés por abuso en el caso Epstein: el «mercado de carne» que relató una víctima

La denuncia se centra en un episodio ocurrido en Nueva York en 2010.

Una mujer denunció al príncipe Andrés de York por abuso sexual cuando tenía 17 años, en el medio de la causa Epstein, con un relato sobre un encuentro en Nueva York durante una supuesta convocatoria de modelaje que derivó en una situación distinta.

Según publicó Newsweek Argentina, medio citado por la Agencia Noticias Argentinas, Caroline Kaufman describió el evento como un “mercado de carne”, donde jóvenes eran exhibidas ante hombres con poder. La denuncia se suma a otras acusaciones vinculadas al financista Jeffrey Epstein.

El drámatico relato de una denunciante en el caso Jeffrey Epstein

Kaufman señaló: “Parecía haber hasta 100 chicas, y algunas eran modelos. Había otros hombres y miraban a su alrededor con curiosidad. Pero quien más destacó fue Andrew, pues parecía ser la estrella del espectáculo”.

La mujer ubicó el episodio en diciembre de 2010 y afirmó: “Andrew sabe mucho más de lo que dice saber. Debería investigarse su relación con Epstein, ya que comprendía perfectamente la situación en esa casa”.

El caso Epstein vuelve a generar repercusiones judiciales y mediáticas.

También relató: “Cuando me saludó, me tocó el pecho. Ni siquiera se presentó ni preguntó mi nombre. Solo preguntó mi edad”.

Kaufman agregó que, tras decir que tenía 17 años, el príncipe reaccionó con entusiasmo. “No esperaría que alguien de la familia real actuara de la manera en que él lo hizo. Fue una forma muy vulgar de comportarse”, afirmó.

La denunciante concluyó: “Era casi como un burdel donde las chicas estaban alineadas y el tipo escogía a la que quería. Era un mercado de carne. Para él, las mujeres no eran más que trozos de carne”.

Testimonios sobre el rancho de Epstein en Nuevo México reabren sospechas

En paralelo, las autoridades de Nuevo México reabrieron la investigación sobre el Zorro Ranch, propiedad vinculada a Epstein. En esa causa declaró Ean Royal, quien pasó parte de su infancia en el lugar.

El testigo sostuvo: “No sé si la gente ha visitado realmente este rancho para apreciar su verdadero tamaño. He recorrido la zona en un vehículo todoterreno y me he tomado todo mi tiempo conduciendo y contemplando su inmensidad. Es enorme”.

Royal agregó: “Lógicamente hablando, si realmente hubiera querido [enterrar a alguien], tenía el espacio y la capacidad. Podría haberlo hecho sin problema”.