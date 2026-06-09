Reportaron tres explosiones en un gasoducto de Rusia este martes 9: evacuaron cerca de 300 viviendas

Se registraron tres explosiones en un gasoducto principal en la ciudad de Kizilyurt, en el Cáucaso Norte de Rusia, este martes 9 de junio. A pesar de la magnitud del incidente y el temor inicial, los equipos de emergencia lograron controlar el incendio resultante y las autoridades locales confirmaron que no se registraron personas heridas.

De acuerdo con la información brindada por la agencia de noticias TASS y el ministerio regional de emergencias, los estallidos afectaron de manera directa a una tubería troncal de 1.200 milímetros ubicada en la región de Daguestán.

El hecho generó alarma inmediata en la población debido a la intensidad del fuego, lo que requirió un rápido y masivo despliegue de las fuerzas de seguridad y los bomberos locales para evitar que la situación pasara a mayores.

Evacuaron 300 viviendas por la explosión de un gasoducto en Rusia

Los funcionarios de la región detallaron que, tras las detonaciones, las llamas del incendio se elevaron hasta 15 metros Además del daño en el ducto principal, el fuego alcanzó zonas de pastizales cercanas al lugar de uno de los estallidos, las cuales continuaron ardiendo incluso después de que el foco central de gas fuera contenido por los rescatistas.

Por su parte, la alcaldía de Kizilyurt informó a través de la agencia Interfax que el siniestro se concentró en la zona industrial de la ciudad y que el fuego afectó directamente a una estación de distribución de gas. Ante el peligro inminente de una catástrofe mayor o posibles nuevas explosiones, las autoridades ordenaron un operativo de seguridad perimetral para resguardar a los vecinos del área.

Como medida estrictamente preventiva, los equipos de rescate evacuaron a los habitantes de unas 300 viviendas ubicadas en las inmediaciones del complejo industrial. Las agencias rusas indicaron que los vecinos afectados ya fueron autorizados a regresar a sus viviendas tras el gran operativo..

Con información de Reuters.