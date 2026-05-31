Ucrania atacó instalaciones petroleras de Rusia y desmintió una ofensiva contra una central nuclear

Ucrania atacó este domingo con drones un depósito de petróleo en el sur de Rusia y una estación de bombeo. Desde Kiev negaron que una ofensiva golpeara una central nuclear clave ocupada por el Kremlin.

El gobierno ucraniano ha intensificado los ataques contra la infraestructura de Moscú en el quinto año de guerra, alcanzando en las últimas semanas objetivos tan lejanos como algunos situados en la región de los Urales.

Bombardeos contra instalaciones energéticas de Rusia

Según el ejército ucraniano, los drones impactaron en una «estación de despacho de un importante oleoducto» en la región rusa de Kírov y en un depósito de petróleo en la región de Rostov, cerca de la Ucrania ocupada.

La fuente agregó que el oleoducto transporta petróleo desde Siberia hasta el oeste de Rusia y Bielorrusia.

El gobernador de la región de Kírov, Alexander Sokolov, se limitó a decir que drones ucranianos alcanzaron una «instalación» y provocado un incendio, asegurando que no hubo víctimas.

En la localidad de Matvéyev-Kurgán, en la región de Rostov, atacada con frecuencia por Ucrania, las autoridades locales decretaron el estado de emergencia debido a un enorme incendio en un depósito de petróleo alcanzado por un dron.

En Ucrania, las autoridades trabajaban para despejar las secuelas de un ataque ruso contra un almacén en Dnipró, perteneciente a la popular empresa postal Nova Poshta.

La entidad de mensajería privada muy utilizada dentro y fuera de Ucrania, informó que su sucursal de Dnipró fue alcanzada por un dron y que «el edificio se quemó por completo».

«Todos estos ataques deben detenerse», expresó el presidente, Volodimir Zelenski, quien difundió imágenes del incendio.

«Todo lo que se necesita es un apoyo suficiente a nuestra defensa y mantener la presión sobre Rusia», afirmó.

A comienzos de esta semana, Zelenski instó a Estados Unidos a proporcionar más munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot, a fin de contrarrestar los ataques rusos.

Ucrania niega ataque contra central nuclear

Mientras tanto, Kiev negó las afirmaciones de Rusia de que un dron ucraniano impactó la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, la mayor de Ucrania y de Europa.

La empresa estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, afirmó el sábado que el dron explotó después de abrir un agujero en la pared de una sala de turbinas. El director general de Rosatom, Alexei Likhachev, acusó a Ucrania de un ataque “deliberado”.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano impactó el edificio de la sala de turbinas de la Unidad de Energía N.º 6, lo que provocó una detonación”, afirmó Likhachev. Añadió que no hubo daños en el equipo principal.

El ejército ucraniano rechazó lo que calificó como “otra maniobra propagandística” de Rusia y afirmó que no atacó ni tuvo como objetivo la planta.

En tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sostuvo en X que un dron el sábado impactó «en un edificio de turbinas de la planta, lo que supuestamente provocó un agujero en uno de sus muros», citando a las autoridades locales de la central.

Con AP y AFP