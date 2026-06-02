Rusia lanzó ataques contra Kiev: al menos 18 muertos y más de 100 heridos tras los bombardeos a Ucránia

Los bombardeos en Ucrania dejaron un saldo de 18 muertos, 100 heridos y personas desaparecidas en los escombros (Foto: AFP)

Una serie de ataques aéreos rusos impactaron en distintas ciudades ucranianas. Entre ellos se encuentra Dnipró, la capital Kiev y el centro de Járkov. Los impactos dejaron un gran saldo de víctimas, heridos, daños estructurales, incendios y cortes de energía en cada centro urbano.

Si bien el gobierno ucraniano confirmó 18 víctimas fatales hasta el momento, no se descarta el aumento de esta cifra en los próximos días debido a la cantidad de personas que quedaron atrapadas en los escombros.

Las autoridades de aquel país advirtieron que el riesgo de nuevos ataques permanece vigente y mantuvieron activas las alertas en varias regiones del país. Una de las principales denuncias fue que el ataque del gobierno de Vladimir Putin no estuvo centrado en puntos militares, sino civiles.

De acuerdo con los reportes oficiales, las explosiones se registraron en distintos puntos de la capital ucraniana, donde varios edificios resultaron alcanzados. Equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar personas atrapadas entre los escombros y asistir a los heridos.

Además de Kiev, otras ciudades como Dnipró y Járkov también fueron alcanzadas por los bombardeos. En esas regiones se reportaron víctimas fatales, heridos y daños en viviendas, hospitales y edificios públicos.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas informaron que en las tres ciudades se registró la muerte de 18 personas tras el ataque.

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Las autoridades señalaron que los ataques provocaron incendios, cortes de energía y daños en infraestructura urbana. En algunos sectores de Kiev, miles de habitantes buscaron refugio en estaciones de metro y otros espacios subterráneos mientras sonaban las alarmas antiaéreas.

Ucrania denuncia que los ataques rusos se concentraron en puntos civiles (Foto: AFP)

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó decenas de misiles y cientos de drones durante la ofensiva. Aunque las defensas aéreas lograron interceptar una parte importante de los proyectiles, varios lograron alcanzar sus objetivos y causar destrucción en distintas localidades.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó los ataques y reclamó mayor asistencia militar de los países occidentales, especialmente sistemas de defensa antiaérea capaces de interceptar misiles balísticos e hipersónicos.

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Desde Moscú, el Ministerio de Defensa confirmó la operación y aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos militares e infraestructuras estratégicas. Rusia sostuvo que la ofensiva fue una respuesta a recientes acciones ucranianas en territorios controlados por fuerzas rusas.

La nueva ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países y tras semanas marcadas por ataques y contraataques sobre objetivos militares y energéticos. Analistas consideran que el conflicto atraviesa una fase de intensificación, con un incremento en el uso de drones y armamento de largo alcance.

Con información de AFP y Reuters.