South Beach, el destino elegido por los argentinos en Miami, con toque de queda

El alcalde de Miami, Dan Gelber, resolvió dictar un toque de queda en South Beach, luego de dos tiroteos, uno de ellos en Ocean Drive, publicó The New York Times. Este lugar es uno de los preferidos de los argentinos.

Según el alcalde el caos en la isla tiene que ver con la llegada de los estudiantes universitarios que celebran su clásico Spring Break, unas “vacaciones de primavera” en las que las fiestas se vuelven un exceso.

“No podemos sostener esto más, simplemente no podemos. Nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promovemos, solo lo soportamos y sinceramente no queremos hacerlo más”, declaró Gelber al respecto.

Miami Beach, bajo toque de queda



La medida regirá desde la medianoche hasta la 6 de la mañana y se aplicará en la zona de bares y restaurantes, según informó el medio estadounidense, en el marco de un “estado de emergencia”.

La resolución es producto de la denuncia de dos mujeres que fueron víctimas de un tiroteo en los últimos días. El domingo anterior tres personas habían resultado heridas en un incidente parecido.