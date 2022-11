SpaceX lanzó su cohete más poderoso y realizó un triple aterrizaje

El supercohete Falcon Heavy de la empresa SpaceX fue lanzado este martes con éxito al espacio. La idea de esta misión era poner en órbita dos satélites de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Asimismo se logró realizar un triple aterrizaje después de tres años lo que provocó un gran suceso para la empresa liderada por Elon Musk.

Ocho minutos después de su lanzamiento el cohete de la misión confidencial USSF-44 logró aterrizar en su respectivo sitio y el momento pudo ser visualizado por las personas desde la transmisión en vivo de SpaceX.

El lanzamiento ocurrió desde la base en Cabo Cañaveral, Florida y luego de que se produzca de manera efectiva el aterrizaje la sección central de la nave cayó al mar como se pronosticaba según los cálculos.

Falcon Heavy es el cohete más poderoso actualmente en operación y la última misión fue en 2019 denominada «Space Test Program-2 (STP-2)» que se encargó de llevar satélites experimentales en un vuelo de prueba del Pentágono.

Desde hace algunos años SpaceX está al mando de diversas misiones y con el lanzamiento del supercohete este martes se marcó la operación número 50 de la compañía en 2022.

