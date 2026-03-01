Tensión en Medio Oriente: bombardeos en oeste de Irán matan a 43 personas y Estados Unidos hundió un buque

Medios de irán reportaron que 43 miembros de las fuerzas de seguridad perecieron en un ataque al cuartel de un regimiento fronterizo este domingo en la ciudad de Mehran, cerca de Irak.

«El ataque, acompañado de bombardeos, resultó en el martirio de 43 miembros de las fuerzas de seguridad, en su mayoría guardias fronterizos. También resultaron gravemente dañados edificios cercanos», indicó la agencia de noticias Mehr.

«Según los primeros informes, este acto hostil fue llevado a cabo por agentes de Estados Unidos y del régimen sionista», añadió. Por otro lado, desde la Casa Blanca se informó del hundimiento de una embarcación del país asiático, en una jornada con escalada de tensión en Medio Oriente.

Nuevos ataques contra Irán

El ejército israelí lanzó ataques contra objetivos estratégicos situados «en el corazón de Teherán», la capital de Irán, en una operación que alcanzó zonas críticas donde se encuentran emplazadas diversas sedes oficiales del régimen.

Fuentes locales y la televisión estatal IRIB informaron que la Media Luna Roja iraní denunció que fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon su sede central, mientras que el diario saudí Al-Arabiya reportó que los ataques también se dirigieron “de forma intensa” contra el edificio de la propia emisora estatal en la capital.

La ciudad fue sacudida por explosiones masivas seguidas de densas columnas de humo, marcando un punto de inflexión en el conflicto actual. Desde el organismo castrense israelí anunciaron que, “por primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’: las FDI atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.

Hunden buque iraní

Las fuerzas estadounidenses atacaron y hundieron un buque de guerra iraní en el Golfo de Omán este domingo, en el marco de la masiva ofensiva denominada “Operación Furia Épica”.

Según informó el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), una corbeta de la clase Jamaran fue alcanzada por proyectiles norteamericanos en las proximidades del muelle de Chah Bahar y se encuentra “hundiéndose en el fondo del mar”.

De acuerdo con el reporte oficial de Washington, el portaviones USS Abraham Lincoln continúa operando con normalidad en la región, manteniendo el despliegue de aeronaves para dar soporte a la campaña militar en curso. Desmintiendo las versiones que dijeron desde Irán que habían lanzado una ofensiva contra la embarcación.

Con AP y Noticias Argentinas