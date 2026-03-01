Aeropuertos cerrados y más de 1.800 vuelos cancelados por la guerra en Medio Oriente

Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados esperan en la terminal de salidas del aeropuerto internacional. Foto: AP.-

La escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos ha traspasado el campo de batalla militar para generar un colapso sin precedentes en la aviación civil. Este domingo, los cielos de Oriente Medio se encuentran prácticamente vacíos luego de que naciones clave como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak e Israel decidieran el cierre total o parcial de su espacio aéreo.

La medida, tomada por razones de seguridad ante la lluvia de misiles y drones, ha dejado a pie a unos 90.000 pasajeros diarios que transitan por los nodos de conexión de Dubái y Doha, afectando rutas que unen a Occidente con Asia y África.

Caos aéreo global: terminales bajo fuego tras ataques en Dubái y Abu Dabi

A diferencia de conflictos anteriores, la infraestructura civil aeroportuaria ha sido alcanzada directamente, elevando la gravedad de la situación:

Aeropuerto de Dubái (DXB) : el centro de conexión más transitado del mundo reportó incidentes tras un ataque con misiles balísticos que dejó cuatro heridos. Emirates Airlines suspendió todas sus operaciones hasta nuevo aviso.

: el centro de conexión más transitado del mundo reportó incidentes tras un ataque con misiles balísticos que dejó cuatro heridos. Emirates Airlines suspendió todas sus operaciones hasta nuevo aviso. Aeropuerto Zayed (Abu Dabi) : las autoridades confirmaron la muerte de una persona y siete heridos tras un impacto de dron en la terminal.

: las autoridades confirmaron la muerte de una persona y siete heridos tras un impacto de dron en la terminal. Kuwait: también se registraron ataques en su aeropuerto internacional, lo que obligó a suspender la actividad de inmediato.

Caos aéreo global: el «efecto dominó» que encarecerá los pasajes

Para los expertos de la industria, como Henry Harteveldt de Atmosphere Research Group, no hay forma de «endulzar» la realidad: las interrupciones durarán días o incluso semanas.

Rutas más largas: los vuelos que aún operan deben desviarse sobre Arabia Saudita, lo que añade horas de vuelo y un consumo masivo de combustible extra. Suba de tarifas: se espera que el costo de los tickets aéreos aumente rápidamente si el conflicto se prolonga, debido a los costos operativos que las aerolíneas empezarán a trasladar al usuario. Turismo varado: el impacto llega hasta destinos lejanos como Bali (Indonesia), donde más de 1.600 turistas no pueden regresar debido a la cancelación de sus conexiones con Oriente Medio.

Caos aéreo global: recomendaciones oficiales para viajeros

Ante la incertidumbre total, las aerolíneas y organismos internacionales sugieren: