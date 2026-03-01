Irán endurece su postura: el presidente Pezeshkian prometió «aplastar por la fuerza» cualquier amenaza externa

En un clima de extrema tensión tras el fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, lanzó una advertencia contundente a la comunidad internacional.

A través de un mensaje televisado, el mandatario aseguró que las fuerzas militares del régimen están preparadas para responder ante cualquier intento de desestabilización externa.

Durante su alocución por la cadena estatal, Pezeshkian fue enfático al señalar que la República Islámica actuará «con poder» para frustrar a sus oponentes, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia.

Esta demostración de firmeza busca proyectar una imagen de unidad y solidez institucional, disipando dudas sobre la vulnerabilidad del gobierno iraní tras la pérdida del mando supremo.

La retórica oficial apunta a una movilización estratégica de los sectores de defensa y seguridad en todo el territorio, reforzando la idea de que el régimen mantiene el control total de sus capacidades operativas frente a presiones internacionales.

La transición y el consejo de liderazgo en Irán

En el plano político, el presidente confirmó el inicio oficial de las operaciones del consejo de liderazgo interino. Este órgano provisional, del cual Pezeshkian es parte activa, tiene la misión de asegurar la continuidad del régimen y la gestión administrativa mientras se resuelve el vacío de poder dejado por Jameneí.

«Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado», afirmó el mandatario, vinculando las acciones del nuevo triunvirato con el legado del ayatolá. Mientras el consejo asume la conducción del país, la atención se centra en la Asamblea de Expertos, el organismo encargado de definir quién ocupará de forma permanente el máximo cargo de poder en Teherán.

Con información de AF y Noticias Argentinas.