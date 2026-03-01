Irán extiende su ofensiva al Estrecho de Ormuz y golpea a Omán en el segundo día de bombardeos

La República Islámica de Irán ha redoblado este domingo su apuesta militar, transformando lo que comenzó como un intercambio de ataques en una ofensiva regional de gran escala. En una jornada marcada por el luto y la sed de venganza tras la confirmación de la muerte de su Líder Supremo, Alí Jameneí, las fuerzas iraníes no solo mantuvieron sus bombardeos sobre Qatar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, sino que expandieron su lista de objetivos a Omán, un actor históricamente mediador.

La situación ha pasado de la tensión diplomática al caos logístico global, con el cierre de espacios aéreos clave y el primer ataque directo contra la navegación comercial en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz bajo fuego: amenaza al petróleo global

Por primera vez en esta escalada, el conflicto ha saltado al mar. Un buque petrolero con bandera de Palaos fue alcanzado por un proyectil a solo cinco millas del puerto omaní de Khasab, dejando cuatro tripulantes heridos.

Bloqueo de facto : aunque no hay un cierre oficial, Teherán ya advierte que la navegación es «peligrosa». Por esta vía circula el 20% del petróleo mundial, lo que pone en vilo los mercados energéticos de Arabia Saudí, Irak y Kuwait.

: aunque no hay un cierre oficial, Teherán ya advierte que la navegación es «peligrosa». Por esta vía circula el 20% del petróleo mundial, lo que pone en vilo los mercados energéticos de Arabia Saudí, Irak y Kuwait. Ataque a Duqm: Omán, que se había mantenido al margen el sábado, sufrió el impacto de drones en su puerto comercial, afectando zonas de viviendas de trabajadores y depósitos de combustible.

Caos aéreo: 19.000 vuelos afectados y aeropuertos cerrados

El cielo de Oriente Medio se ha convertido en una zona de exclusión. La agresividad de los ataques del sábado contra los aeropuertos de Kuwait y Dubái (el centro de conexión más importante del mundo) ha forzado una parálisis casi total.

Cifras alarmantes : según datos de Cirium y FlightAware, ya se contabilizan 1.800 vuelos cancelados y más de 19.000 retrasos a nivel mundial.

: según datos de Cirium y FlightAware, ya se contabilizan 1.800 vuelos cancelados y más de 19.000 retrasos a nivel mundial. Espacios cerrados: Jordania, Irak, Israel e Irán mantienen sus fronteras aéreas selladas, obligando a las aerolíneas a desvíos masivos que encarecen los costos y extienden las horas de viaje entre Europa y Asia.

Israel bajo alerta y la ofensiva sobre Teherán

Mientras las sirenas antiaéreas no dejan de sonar en ciudades israelíes como Beit Shemesh, donde ya se reportan víctimas fatales, las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido con una nueva oleada de bombardeos sobre el corazón de Teherán.

Objetivos estratégicos : las columnas de humo negro sobre la capital iraní indican ataques contra ministerios e instituciones del régimen.

: las columnas de humo negro sobre la capital iraní indican ataques contra ministerios e instituciones del régimen. Tragedia humanitaria: la Media Luna Roja reporta al menos 200 muertos en territorio iraní en las últimas 24 horas, incluyendo un devastador impacto en una escuela del sur del país donde habrían fallecido más de 140 estudiantes.

La «Línea Roja» de Teherán y la respuesta de los países del Golfo

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, fue contundente en un mensaje televisado: la muerte de Jameneí es una «línea roja» y la respuesta será «devastadora». Ante esta amenaza, los líderes de las monarquías del Golfo, encabezados por el príncipe saudí Mohamed Bin Salmán, han iniciado una ronda de contactos de emergencia.

Por ahora, el bloque regional apuesta por la coordinación y la firmeza diplomática, evitando —por el momento— un llamado a una contraofensiva militar directa, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU observa con impotencia cómo la guerra se expande por tierra, mar y aire.