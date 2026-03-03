Tensión en Medio Oriente: Trump anunció que la Marina de EE.UU. escoltará a petroleros en el Estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que amenaza con desestabilizar la economía global. Ante la escalada de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ofrecerá garantías de seguro e incluso escoltas navales para asegurar el paso de los buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz, con el objetivo principal de evitar una inminente crisis energética derivada de la guerra con Irán.

El mandatario republicano comunicó que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) ofrecerá seguros a un precio muy razonable para facilitar el flujo comercial en el Golfo.

A través de sus redes sociales, Trump fue categórico y aseguró que Estados Unidos gar}antizará el flujo libre de energía para el mundo. Este contundente anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados y logró que el precio del crudo Brent se estabilizara en torno a los 80 dólares por barril tras una jornada de extrema volatilidad.

La drástica decisión de la Casa Blanca surge como respuesta directa a las consecuencias que generaron los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

Estas operaciones militares interrumpieron severamente el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital por la que transita una quinta parte del suministro energético mundial.

Ante el riesgo inminente, los principales clubes de seguro marítimo retiraron su cobertura por riesgos de guerra para los barcos que ingresen al Golfo Pérsico, lo que incrementó drásticamente los costos operativos para los armadores.

EE.UU. y Europa se mueven para evitar una crisis energética

El gobierno estadounidense busca frenar a toda costa la escalada de precios del petróleo resultante del cierre virtual del estrecho. Un aumento sostenido en los surtidores podría convertirse en un riesgo político letal para la administración de Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa que la administración ya había previsto el encarecimiento de la energía y anticipó un plan de contención de precios que será coordinado junto al secretario del Tesoro y al de Energía.

Mientras Washington despliega su estrategia naval, Europa también busca intervenir en la crisis. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó formalmente la creación de una coalición internacional para proteger estas vías marítimas esenciales.

Durante un discurso televisado, el mandatario francés desaprobó los ataques de Estados Unidos e Israel por haberse realizado fuera del marco del derecho internacional, aunque señaló directamente a Teherán como el responsable final de la situación debido a su polémico programa militar y a su histórico respaldo a las milicias en la región.

Macron advirtió sobre la extrema gravedad de la crisis e hizo hincapié en que tanto el estrecho de Ormuz como el Canal de Suez y el mar Rojo se encuentran bajo amenaza inminente. Para contrarrestar este escenario de creciente hostilidad que pone en jaque al comercio internacional, el líder europeo confirmó que Francia ya lanzó una iniciativa para reunir recursos militares de distintas naciones y anunció un refuerzo inmediato del dispositivo militar francés en la zona para garantizar la seguridad en las rutas marítimas clave.