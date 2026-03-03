Tensión en Medio Oriente: un dron iraní impactó contra el consulado de Estados Unidos en Dubái

Escalada en Medio Oriente: Teherán amplía sus ataques tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

La tensión en Medio Oriente sigue en alza y este martes un dron iraní impactó contra el consulado de Estados Unidos en Dubái, provocando un incendio en el estacionamiento de la delegación diplomática.

Medio Oriente: un dron iraní impactó contra el consulado de Estados Unidos en Dubái

El Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el ataque y aseguró que, pese a la espectacularidad de las imágenes, no se reportaron heridos y el personal se encuentra a salvo.

Este incidente se suma a una cadena de ataques coordinados por Teherán, que marcan una expansión peligrosa del conflicto.

Horas antes de este episodio, otros dos drones alcanzaron la embajada de EE.UU. en Riad, causando daños materiales menores.

Además, Teherán atacó la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, lo que comenzó a despertar las alarmas en Europa.

Este movimiento es especialmente sensible, ya que representó el primer ataque directo contra instalaciones vinculadas a la Unión Europea desde el inicio de las hostilidades.

Ante la vulnerabilidad de sus sedes diplomáticas, el Departamento de Estado ha emitido una alerta urgente instando a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región, incluyendo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

«Necesitamos saber dónde están… deben registrarse con nosotros para coordinar las opciones de vuelos militares y chárter que estamos habilitando», advirtió Rubio.

Estos ataques son la respuesta de Irán al cuarto día de la ofensiva masiva lanzada por Estados Unidos e Israel. La operación aliada ha centrado sus bombardeos en centros de mando en Teherán y Qom, buscando descabezar la estructura político-religiosa del régimen tras la reciente muerte del líder supremo, Ali Khamenei.

NA