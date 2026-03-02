La Fuerza Aérea de Qatar derribó dos aviones de Irán y se expande el conflicto en Medio Oriente

La Fuerza Aérea de Catar derribó este lunes dos bombarderos provenientes de Irán, anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado, luego de que la república islámica atacara instalaciones gasíferas del emirato.

«Derribó con éxito dos aviones SU-24 provenientes de la República Islámica de Irán. También interceptó siete misiles balísticos gracias a la defensa aérea y cinco drones, que tenían como objetivo varias zonas del país este lunes», precisó el Ministerio de Defens de Catar.

Donald Trump sobre la duración del conflicto con Irán

El presidente dijo durante un evento no relacionado en la Casa Blanca que desde el principio Estados Unidos había proyectado ese plazo, pero “tenemos la capacidad de ir mucho más allá”.

Luego dijo que no se aburriría de continuar la operación durante tanto tiempo.

» No me aburro. No hay nada aburrido en esto».

Trump dijo que Estados Unidos también había proyectado que tomaría cuatro semanas deshacerse del liderazgo militar de Irán, pero eso se logró rápidamente, «así que estamos adelantados en ese aspecto».

Conflicto en Medio Oriente sin un final claro

Nada indica que las armas vayan a silenciarse, sino todo lo contrario. Israel dijo desde el primer día que la operación en Irán durará «el tiempo que sea necesario». El ejército estima que los ataques en Líbano podrían prolongarse «muchos» días, pero por el momento no ve motivos para una «invasión».

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se negó este lunes a descartar el despliegue de tropas en Irán e indicó que la guerra podría prolongarse hasta «seis semanas». «Podría adelantarse. Podría retrasarse», afirmó.

Por ahora se tiene constancia de cuatro militares estadounidenses muertos, pero Trump reconoce que la cifra podría aumentar.

Aunque el republicano llamó a los iraníes a sublevarse, el jefe del Pentágono quiso diferenciar la operación de las intervenciones en Irak y Afganistán, afirmando que esta guerra no es un esfuerzo para construir la democracia en Irán.

«Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia», dijo Hegseth.

Con AFP y AP