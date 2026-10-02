Pedro Sánchez abre un período de reflexión y evalúa adelantar las elecciones en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se tomará este fin de semana para decidir si adelanta las elecciones generales. La decisión llega después de que el Congreso rechazara este viernes los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo socialista.

Los dos proyectos quedaron descartados tras más de cuatro horas de debate parlamentario. El primer decreto cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor, con el rechazo sumado del Partido Popular, Vox, Junts y UPN. El segundo recibió 184 votos negativos y 166 afirmativos, al incorporarse el PNV y Coalición Canaria al bloque opositor, según reportó Euronews y confirmó Noticias Argentinas.

Fuentes de Moncloa aseguraron que lo ocurrido en el hemiciclo «es muy grave», en especial por el voto en contra de Junts, a pesar de los pedidos del Gobierno y los socios del espacio para conseguir el respaldo. Ante este escenario, desde el entorno del Ejecutivo indicaron que abrirán «un período de reflexión» para evaluar la situación política.

No es la primera vez que Sánchez se toma un período de este tipo para resolver su continuidad al frente del Ejecutivo. En febrero de 2024, resolvió tomarse cinco días luego de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriera diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Al finalizar ese lapso, el mandatario decidió no dimitir, según recordó RTVE.

Desde las primeras horas del viernes, tras confirmarse la posición en contra de Junts, comenzó a circular el rumor de un posible adelanto de los comicios para el 29 de noviembre. Aunque al inicio fuentes de Moncloa negaban esa posibilidad, el desenlace en el Congreso reabrió las especulaciones.

Protestas en las calles y llamado a huelga

Fuera del Congreso, la respuesta social no se hizo esperar. Manifestantes que llevaban días acampados en la Puerta del Sol marcharon hacia la sede parlamentaria para seguir de cerca el tratamiento de las iniciativas.

Tras confirmarse el rechazo del primer decreto, una parte de los manifestantes regresó a Sol al grito de «huelga general». Para la tarde de este viernes estaba prevista una asamblea para definir la continuidad de las medidas de fuerza y la permanencia de la acampada.

Por su parte, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocó a marchas para este sábado en más de 50 ciudades españolas y advirtió sobre una profundización del reclamo. «El siguiente paso es la huelga general», señalaron desde la organización. En esa misma línea, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, llamó a ir hacia una huelga general por la vivienda y remarcó que las protestas no concluirán con la votación en el Congreso.